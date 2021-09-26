"Слово за Альянсом": Україна повністю готова до вступу в НАТО

Україна готова до вступу в НАТО / УНІАН

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що Україна втілює стандарти НАТО і вже готова до вступу.

Як він розповів виданню Радіо Свобода, остаточне рішення повинен прийняти Альянс.

За його словами Україна втілила стандарти в питаннях управління, планування і підготовки.

"Тобто ми повністю вже фактично розробили ці стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього мало. Для того, щоб ми стали НАТО, необхідно, на мою особисту думку, політичне рішення. Ми вже готові. Можемо так сказати", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Також, заради стандартів НАТО в Україні були розділені керівні посади в ЗСУ: Головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу ЗСУ, командувача ООС.

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"І всі ці розділені посади - це якраз наслідок руху в бік НАТО, в бік цивілізованих відносин. Тому посади розділилися. Тепер я як Головнокомандувач ЗСУ відповідаю за бойову готовність, за підготовку і за застосування ЗСУ", - сказав Залужний.

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Вступ України до НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов жорстко критикував Німеччину і Францію через ситуацію з інтеграцією України в НАТО. За його словами, французька і німецька держава відмовили Києву у вступі до Альянсу в 2008 році, внаслідок чого через кілька років стався російсько-український конфлікт. Тоді, за його словами, Берлін і Париж "не хотіли злити Росію".

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс відзначала, що серед країн НАТО вже є консенсус з питання вступу Києва до колективного блоку безпеки заходу. Однак для вдалого завершення процесу українській державі потрібно виконати реформи.