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Польські САУ "Краб" нищать рашистів: у Міноборони розповіли про передану Україні зброю

9 червня 2022, 13:16

Польські САУ "Краб" стали п'ятим видом артилерії 155-мм калібру, які вдалося залучити від партнерів.

САУ Краб, Резников
САУ Краб нищить ворога на передовій / MON RP,

Українські військовослужбовці на передовій вже активно застосовують польські самохідні артилерійські установки "Краб". Це вже п'ятий вид артилерії, яка "молотить" російських окупантів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Польські САУ мають калібр 155 мм.

"Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ "Краб". Після гармат М777 та FH70, САУ "Ceasar" та М109А3 - це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, яким нам вдалося залучити", - заявив Олексій Резніков.

Міноборони забезпечило постачання до ЗСУ понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру. Запаси снарядів цього калібру на 10% перевищили запаси снарядва великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого. Розхід цих снарядів значно менший, бо їхня ефективність значно вища.

До України також прибуло понад півсотні гармат інших калібрів та снарядів до них. Також ЗСУ допомагають боротися з ворог десятки одиниць реактивних систем залпового вогню радянського зразка сотні мінометів.

"За постачанням до ЗСУ танків та іншої бронетехніки радянського зразка, що сумарно вже рахується на сотні, Міноборони України конкурує за лідерство з російською армією", – додав Резніков.

Партнери передали Україні:

  • близько 250 бронемашин західних зразків М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо);
  • ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom тощо), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan тощо);
  • тисячі гранатометів (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR та ін.);
  • сотні безпілотників, серед яких кілька десятків ударних.

"Це далеко не повний перелік, про деякі інші системи сучасних озброєнь ще зарано говорити, ми розповімо пізніше. Але їхню дію відчує на собі ворог вже зараз", – обіцяє Резніков.

Українська берегова охорона посилена надзвичайно ефективними комплексами Harpoon. У поєднанні з українськими ракетами "Нептун" вони змусили ворожий флот ворога відійти далі від українських берегів.

До того, спеціалісти "Укроборонпрому" відновили чи поставили на службу сотні одиниць трофейної військової та спецтехніки.

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Що відомо про польську САУ "Краб"

Артилерійська установка має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і довжиною 52 калібру.

На рівнинній місцевості установка може розвивати до 30 км/ч, максимальна швидкість руху САУ по дорогах з асфальтовим покриттям становить 60 км/ч. Запас ходу самохідної гаубиці на повних баках становить 400 км.

Характеристика

  • Вага 48 тонн
  • Довжина 12,05 м
  • Ширина 3,60 м
  • Висота 3,00 м
  • Обслуговування 5
  • Калібр 155 мм
  • Максимальна скорострільність - 6 пострілів в хвилину
  • Доступна стрільба серіями-САУ може випустити 3 снаряди за 10 секунд
  • Максимальна дальність стрільби - 40 км.

Нагадаємо, Анджей Дуда заявив, що Польща передала Україні понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки. Також були відправлені ракети, боєприпаси та інша зброя на загальну суму 2 млрд доларів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна перемогти Росію на полі бою.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення постачання зброї
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