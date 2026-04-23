'Слова не зупинять Путіна': Зеленський заговорив про іноземні війська

Зеленський не впевнений, що діалоги, побудовані на компромісі, працюють.

Зеленський сказав, як можна завершити війну

Головне із заяви Зеленського:

Щоб закінчити війну, потрібно говорити Путіну, що він неправий

Росіяни бояться сил підтримки, баз і міжнародних представників

Впливові світові лідери мають змусити Путіна зупинити війну

Країні-агресору Росії буде дуже небезпечно розпочинати нову війну, якщо іноземні війська розміщуватимуться на лінії зіткнення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для CNN.

За його словами, росіяни бояться сил підтримки, баз і міжнародних представників.

"Якщо такої присутності не буде, жодні слова не зупинять Путіна. І якщо ми справді хочемо його зупинити, я не впевнений, що впливові країни можуть бути посередниками. Якщо це посередництво, він не відчуває провини. Це велика проблема. Я нікого не змушую обирати сторону. Але справа в тому, що, якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо говорити Путіну, що він неправий. Я не впевнений, що діалоги, побудовані на компромісі, працюють", - наголосив глава держави.

На його думку, президенти Дональд Трамп, Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді й інші впливові світові лідери мають сказати Путіну, що він повинен зупинити цю війну.

"Вони не можуть говорити Україні: "Ви маєте зупинити війну". Ми захищаємося. Ми не агресори. Що зупиняти? Усі разом ми маємо зупинити Путіна. Що означає бути великим лідером? Це означає зупинити війну дипломатичним шляхом", - підкреслив Зеленський.

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу.

