"Слова не зупинять Путіна": Зеленський заговорив про іноземні війська

Марія Николишин
23 квітня 2026, 10:33
Зеленський не впевнений, що діалоги, побудовані на компромісі, працюють.
Зеленський сказав, як можна завершити війну / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

  • Щоб закінчити війну, потрібно говорити Путіну, що він неправий
  • Росіяни бояться сил підтримки, баз і міжнародних представників
  • Впливові світові лідери мають змусити Путіна зупинити війну

Країні-агресору Росії буде дуже небезпечно розпочинати нову війну, якщо іноземні війська розміщуватимуться на лінії зіткнення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для CNN.

За його словами, росіяни бояться сил підтримки, баз і міжнародних представників.

"Якщо такої присутності не буде, жодні слова не зупинять Путіна. І якщо ми справді хочемо його зупинити, я не впевнений, що впливові країни можуть бути посередниками. Якщо це посередництво, він не відчуває провини. Це велика проблема. Я нікого не змушую обирати сторону. Але справа в тому, що, якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо говорити Путіну, що він неправий. Я не впевнений, що діалоги, побудовані на компромісі, працюють", - наголосив глава держави.

На його думку, президенти Дональд Трамп, Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді й інші впливові світові лідери мають сказати Путіну, що він повинен зупинити цю війну.

"Вони не можуть говорити Україні: "Ви маєте зупинити війну". Ми захищаємося. Ми не агресори. Що зупиняти? Усі разом ми маємо зупинити Путіна. Що означає бути великим лідером? Це означає зупинити війну дипломатичним шляхом", - підкреслив Зеленський.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Кремль продовжує використовувати наративи про те, що в Україні нібито пригнічуються релігійні свободи, щоб виправдати свою затяжну війну.

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін сказав, що в Кремлі нібито є розуміння того, як завершиться війна РФ проти України, але жодних публічних заяв з цього приводу робити не збираються.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив про впевненість у швидкому досягненні домовленостей щодо припинення війни в Україні.

Читайте також:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Останні новини

12:09

Квіти ростуть без сонця: список найкращих однорічних рослин для тіні

11:56

Туриста вкусила найотруйніша істота: протиотрута не допомогла

11:53

Чому 24 квітня не можна позичати гроші: яке церковне свято

11:28

Українцям повернуть гроші за комуналку: хто може розраховувати на відшкодування

11:05

У Львові — стрілянина: спецназ штурмував багатоповерхівку, стрільця затримано

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
10:59

Гороскоп на завтра, 24 квітня: Близнюкам - розчарування, Рибам - шанс

10:53

Поліція не впорається з мобілізацією самостійно - Виговський

10:33

"Слова не зупинять Путіна": Зеленський заговорив про іноземні війська

10:22

Як наклеїти самоклеючі шпалери без бульбашок і складок: приховані нюансиВідео

Реклама
09:47

Теракт у Києві: голова Нацполіції назвав одну з причин злочину

09:36

Принц Гаррі таємно приїхав до Києва — у чому причина візитуВідео

09:32

Як Росія може залучити білоруську армію до війни: неочікуваний сценарій

08:52

У Росії — вибухи та пожежі, горять нафтобази та заводи, у небі чорний дим: що відомоФото

08:38

Чоловік покійної Жанни Фріске поскаржився на некерованого сина

08:33

У Кремлі назвали нову причину війни в Україні: в ISW розкрили ціль РФ

08:10

Якою ціною Росія просувається на фронті у квітні: Коваленко повідомив про втрати окупантівПогляд

07:38

П'ять "ударів" і пожежа: дрони завдали удару по нафтобазі у Феодосії

06:53

Удар РФ по житловому будинку в Дніпрі: двоє людей загинули, вісім — пораненіФото

05:50

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

05:32

Чому кіт риється у вазоні: як відучити кішку рити землю без криків і покараньВідео

Реклама
05:09

Коли і чим підживлювати томати після пікірування: розсада буде міцною та стійкою

04:41

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

04:00

Дочка Джолі несподівано стала брюнеткою і потрапила на фото з пірсингом у губі

03:33

Мурахи зникнуть за один день: дешевий лайфхак, який справді працює

02:22

Популярний фрукт в Україні ризикує стати дефіцитним - ціни можуть злетіти на 80%

02:02

"Компроміси не спрацюють": Зеленський пояснив, як змусити РФ зупинитися

01:05

Жодного проріджування до самого врожаю: як посіяти моркву "лінивим" способомВідео

22 квітня, середа
23:58

Синоптики оголосили попередження для Дніпропетровщини: коли чекати негоди

23:51

Чи може Путін використати білоруську армію: генерал СБУ стривожив відповіддю

23:00

Седокова зацікавилася щойно розлученим російським репером

22:52

Бур'янів не стане вже на наступний день: чим їх достатньо полити

22:43

Критичний рубіж: після якого пробігу батарея електрокара починає "танути"Відео

21:49

Путін готовий до зустрічі з Зеленським, але є умова - заява Кремля

21:49

Навіщо класти винний корок у холодильник: хитрість, яка врятує ваші продукти

21:39

Нова назва для Донбасу і не тільки: Зеленський розкрив деталі мирних переговорів

21:34

Ніякі не "піони": як правильно назвати ці розкішні квіти українською

21:03

Спецоперації тривають: Малюк розкрив деталі своєї діяльності після відставки

20:55

У які дні народжуються найвірніші друзі: ніколи не кинуть у біді

20:38

Збірна України шукає заміну Реброву: хто серед кандидатів на крісло тренера

20:36

Солодкі та великі: коли найкраще сіяти кавуни у відкритий ґрунт у 2026 році

Реклама
19:53

Заплутана головоломка із сірниками для дітей, яку осилять не всі дорослі

19:45

Ціни на полуницю готують сюрприз: до чого готуватися покупцям цього сезону

19:45

Магія червоних ягід: чому горобина була обов’язковим оберегом української оселі

19:33

Зеленський зробив заяву щодо перейменування Донбасу на честь Трампа - що сказав

19:27

ЄС нарешті розблоковує 90 млрд євро для України та нові санкції проти РФ: що відомо

19:24

Свекруха — копія Памели Андерсон: Інна Мірошниченко вразила новими фото

19:21

"Сталось вперше за останні 10 місяців": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

19:10

Математика війни: Андрусів пояснив, хто отримує мільярди від конфліктуПогляд

19:06

На Тернопільщині оголосили штормове попередження: чого чекати від погоди

18:57

Ворог відволікає увагу: експерт назвав два ключові напрямки російського наступу

