Як Росія може залучити білоруську армію до війни: неочікуваний сценарій

Ягун зауважив, що в білоруському суспільстві немає того рівня ворожості до українців, який роками формувався в Росії.

Втягнення білоруської армії у війну / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Росія, ймовірно, не використовуватиме білоруських військових як самостійну армію

Їх можуть інтегрувати в підрозділи російської армії

В такому випадку ними буде легше керувати

Якщо країна-агресор Росія залучить білоруську армію до війни як окрему силу, то її ефективність буде невисокою. Про це в інтерв’ю Главреду розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

За його словами, більш імовірний сценарій, коли білоруських військових можуть не використовувати як самостійну армію, а інтегрувати в підрозділи російської армії.

"Це принципово інша ситуація. Тому що в білоруському суспільстві немає того рівня ворожості до українців, який роками формувався в Росії. Протягом останніх чотирьох років білорусам намагалися вселити, що українці — "вороги", але їхня думка принципово не змінилася. Поляків ще можуть залучити, але українці для них точно не вороги. Частину людей там, можливо, і переконали в цьому, але вона незначна", - наголосив він.

Ягун додав, що білоруські збройні сили можуть розформувати і поповнити ними ряди російської армії, адже в такому випадку ними буде легше керувати і вища ймовірність, що їх використовуватимуть за призначенням.

"А їхнє призначення просте — померти в перших рядах "м’ясних" штурмів, щоб потім не створювати проблем. Бо будь-який чужорідний елемент у російській армії не дуже безпечний для самої армії. Тому, щойно такі елементи там з’являються у вигляді мобілізованих з окупованих територій або іноземців за контрактом, їх одразу намагаються утилізувати першими", - підкреслив генерал-майор запасу СБУ.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з боку Білорусі - що відомо

Як повідомляв Главред, ветеран війни та колишній командир підрозділу батальйону "Айдар" Євген Дикий говорив, що країна-агресор РФ може розглядати варіант створення напруженості на північному напрямку, зокрема із залученням білоруських сил, якщо вдасться домогтися відповідного рішення з боку Олександра Лукашенка.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявляв, що загроза з боку Білорусі для України наразі обмежується інформаційним тиском, а реальних ознак підготовки до наступальних дій немає.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що Білорусь, ймовірно, отримала від Росії завдання перед весняно-літньою кампанією на сході та півдні України — підтримувати напруження українських сил.

Читайте також:

Про персону: Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

