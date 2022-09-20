Наступне місто для деокупації після Херсона: експерт назвав нову мету для ЗСУ

Українська армія / Reuters

Після звільнення Херсона Збройні сили України можуть піти на деокупацію Мелітополя або в наступ на загарбників РФ у бік ОРДЛО.

"Мелітополь, на мій погляд, дуже важливий. Тому що він є ключем до багатьох питань. Якщо ми йдемо на Мелітополь і розвиваємо успіх, то ми підходимо до воріт до Криму, перерізаємо сухий коридор до Криму для Російської Федерації і перекриваємо Північно-Кримський канал. І є шанс, якщо піти зустрічним ударом від Запоріжжя на Мелітополь і з Дніпра на Мелітополь, що Запорізька АЕС вийде у нас в оркестрі. Чотири завдання вирішує місто Мелітополь", - заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю програмі ГРОШІ.

Він зазначив, що ЗСУ планомірно знижують боєздатність угруповання російських військ в районі Мелітополя.

У той же час експерт вважає, що на сході України ЗСУ доведеться застосовувати більш традиційні способи ведення війни.

"Нам доведеться атакувати противника, який займає оборону. Ось в цьому буде відмінність. Тут у них немає такої лінії оборони вздовж Дніпра і ми можемо маневрувати. А там буде позиційна оборона, яка сформувалася вже не один місяць, буде важче її проривати", - пояснив він.

"Якщо ми говоримо, що Харківський напрямок для них був шоком, то тут це буде нищівна поразка, яка може призвести до тотальної втечі і каскадного обвалу взагалі всієї оборони РФ на південному сході України", - додав Жданов.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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