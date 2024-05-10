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Скоро настане критична фаза війни: ЗСУ готують бригади для захисту Києва - генерал

Ангеліна Підвисоцька
10 травня 2024, 15:55оновлено 10 травня, 16:31
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Російські окупанти планують наступати на Харків, Суми і навіть Київ.
Павлюк, обстріл Харківської області
ЗСУ готуються до наступу на Харків, Суми та Київ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Харківська ОВА

У найближчі два місяці в Україні настане критична фаза війни. РФ атакуватиме північно-східні райони Харкова і Сум. Про це в інтерв'ю The Economist заявив командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Водночас не варто очікувати зниження активності окупантів у Луганській і Донецькій областях.

"Росія перевіряє стійкість наших ліній, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок", - каже генерал.

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Ворог не забув і про свої плани "взяти Київ". Тому військове командування не планує послаблювати захист столиці. Загалом зараз триває створення 10 нових бригад, частину з яких розгорнуть для захисту Києва.

"Захист Києва залишається одним із наших головних завдань, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграє оборона столиці в майбутньому", - додав Павлюк.

Складність на фронті виникла через довгу відсутність військової допомоги від США. Це відкрило для РФ вікно можливостей, яким окупанти почали користуватися, наступаючи по всьому фронту.

"Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них", - каже генерал.

Він зазначив, що Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони, постачання винищувачів F-16. Без цього Україна не може захистити своїх громадян від авіабомб, які росіяни скидають із літаків далеко від кордону.

Хто такий Олександр Павлюк?

Олександр Олексійович Павлюк (нар. 20 серпня 1970 року, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) - генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (із 2024 року). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія.

Перший заступник міністра оборони України (2023-2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021-2022). У 2022 році отримав звання "Герой України".

На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ утримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли.

15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручено організацію оборони та забезпечення столиці України - міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на кілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

Росія пішла на прорив кордону на півночі Харківської області - останні новини

Російські окупанти вночі 10 травня обстріляли Вовчанськ, ворог провів потужну артилерійську підготовку, ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію, повідомив боєць ЗСУ Станіслав Бунятов. Сили оборони працюють над відбиттям атак.

Війська РФ посилили обстріли на півночі Харківської області, розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Противник завдає ударів по Вовчанську, усю ніч окупанти били коригувальними авіабомбами та артилерією. ДРГ намагалися прорвати кордон. Безпосередньої загрози Харкову немає.

Війська РФ намагаються закріплюватися в 6 населених пунктах на Харківщині, зазначили аналітики DeepState.

Вони пробують заходити в населені пункти Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка, Гатище та Плетенівку. Наразі невідомо, скільки сил може задіяти ворог.

Росія почала нову хвилю наступу й атакує на півночі Харківської області, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають ворожі атаки. Тривають серйозні бої.

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