Скільки триватимуть відключення світла в Україні: у Шмигаля назвали терміни

Радник прем'єр-міністра України зазначив, що відключення електроенергії для побутових споживачів могли початись пізніше, однак цьому завадило похолодання.

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Українців попередили про "надзвичайно важкий" період / Колаж Главред, фото: УНІАН

Відключення електроенергії для побутових споживачів на даному етапі можуть тривати до серпня-вересня поточного року. Водночас взимку дефіцит в енергосистемі України буде навіть за умови високих температурних показників. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів", - сказав Бойко.

Бойко зазначив, що в цей період закінчуватиметься активна фаза проведення ремонтних робіт для атомної генерації, а в енергосистемі буде присутня значна кількість сонячної генерації. Також передбачається зниження навантаження на енергосистему завдяки теплій, але не спекотній погоді.

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"Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода", - зауважив Бойко.

Він пояснив, що через зниження температури населення почало активно користуватися обігрівальними приладами, і в енергосистемі виник дефіцит навіть за умови активного імпорту електроенергії.

"З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів", - сказав радник прем'єра.

Бойко підкреслив, що зима буде "надзвичайно важкою", і шансів на повне відновлення знищеної за два місяці генерації немає. Навіть за теплої погоди уникнути дефіциту в енергосистемі взимку не вдасться.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Аварійні війключення світла в Україні - наслідки російських обстрілів для енергетики

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 травня в Україні виник серйозний дефіцит електроенергії через російські обстріли та збільшення споживання. Це призвело до аварійних відключень електропостачання в усіх регіонах країни.

15 травня аварійні відключення електронергії продовжилися через нестачу електроенергії. Графіки відключень не діють, і населення закликають економити електроенергію.

Важко попередити населення про можливі відключення світла, оскільки це залежить від обсягів споживання, що прогнозувати досить складно. За словами гендиректора енергокомпанії Yasno Сергія Коваленка, остаточні умови для введення погодинних графіків можуть виникнути влітку під час сильної спеки.

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