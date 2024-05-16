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Постійні відключення світла по годинах введуть чи ні: енергетики пояснили

Дмитро Відоменко
16 травня 2024, 10:11оновлено 16 травня, 10:47
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В Україні наразі не очікується повного і беззастережного блекауту, розповів гендиректор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко.
Вимкнення світла
Відключення світла по годинах введуть чи ні - енергетики назвали умови / колаж Главред, фото УНІАН

Наразі заздалегідь попереджати українців про відключення світла в будинках і квартирах нереально - адже все залежить від обсягів споживання, спрогнозувати точно які складно. Про це розповів гендиректор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко "Радіо Свобода".

На його думку, остаточні умови для введення погодинних графіків можуть виникнути влітку, коли почнеться сильна спека.

"Я повного блекауту взагалі не бачу взагалі. Теоретично все можливо, але поки ми його не бачимо, це досить-таки технічно неможливо... З погляду графіків скажу про нас і про наші регіони. Ми ці графіки розробили, ми їх оновлювали, щоб було більш збалансовано, мобільно. Будуть їх застосовувати чи не будуть - це залежить від дефіциту. Я особисто думаю, що, коли буде досить спекотно надворі, ми можемо зіткнутися із застосуванням цих графіків", - пояснив Коваленко.

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Як каже фахівець, під час екстрених відключень 14-15 травня попередити споживачів заздалегідь було неможливо.

"Споживання - це величина, яка не прогнозована на сто відсотків, воно гуляє. І, по-моєму, просто не очікували, що так зросте споживання. Тобто, змушені були на кілька годин ввести обмеження аварійні для населення. Звичайно, ми всі чекаємо тієї схеми, яка працювала останні два роки, коли є зрозумілий дефіцит і коли НЕК ("Укренерго" - Главред) доводить до кожного ОСР (оператори системи розподілу, обленерго - Главред) обмеження в регіоні. І вже ОСР усередині області або міста балансує - за рахунок досить прогнозованих графіків", - підсумував Коваленко.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, 14 травня в Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії через російські обстріли та зростання споживання. Через це енергетики запровадили аварійні відключення в усіх регіонах України.

Також вранці 15 травня "Укренерго" застосувало контрольовані аварійні відключення. Вони діяли з 6:40 до 09:00 для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах України.

Як повідомляв Главред, в "Укренерго" попереджали, що ввечері 15 травня можливі аварійні відключення з 18:00 до 23:00. Також з 00:00 до 10:00 і з 16:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

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