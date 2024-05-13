"Піднімуть до 3,5-4 грн": в Україні злетять тарифи на світло

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, Міністерство енергетики України ще не вирішило, яким буде новий тариф.

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Коли і як піднімуть тарифи на світло - експерт дав прогноз / колаж Главред, фото УНІАН

Тарифи на електроенергію для населення зростуть уже в майбутньому місяці 2024 року - з 1 червня. Про це розповів керівник "Союзу споживачів комунальних послуг" Олег Попенко. Про це він заявив у коментарі телеканалу "Новини.Live".

"З 1 червня тарифи зростуть для населення. Міненерго вже давно готувало цей пакет документів", - сказав він.

За словами Попенка, точний рівень тарифу поки не затверджено.

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"Орієнтовно тариф буде 3,5-4 грн. Міненерго для себе ще остаточно не вирішило", - заявив він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія в середині весни влаштувала масштабну атаку на енергетичну систему України. Через ракетні обстріли введено графіки аварійних відключень по областях країни.

Керівник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми українцям доведеться фінансувати за власні кошти.

Ситуація з постачанням електроенергії в Харкові залишається критичною, але є можливості поліпшити її найближчим часом. Мешканцям Одеси, Хмельницького та Кривого Рогу рекомендується економити електроенергію. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Пізніше заступник міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону заявила, що фінальне рішення ще не ухвалено, однак, імовірно, електрика для побутових споживачів у країні все-таки подорожчає.

За її словами, підвищення тарифу необхідне для того, щоб Україна пройшла через опалювальний сезон 2024/2025.

"Ми обговорюємо, зокрема, підвищення тарифів", - сказала чиновниця, говорячи про стан енергосистеми України після російських атак.

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