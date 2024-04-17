Скільки людей потрібно мобілізувати Україні: американський генерал назвав цифру

Відправляти непідготовлених людей на фронт не можна, необхідно провести для них ґрунтовні навчання.

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Американський генерал сказав, скільки людей потрібно мобілізувати Україні/ колаж Главред, фото УНІАН і 47-а окрема артилерійська бригада

Україні потрібно мобілізувати близько пів мільйона людей. Проте для них необхідно провести дуже ґрунтовні навчання. Таку думку висловив американський генерал-майор у відставці Девід Грандж в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Обговорювати кількість призовників – подібна інформація близька до такої, яку можна оприлюднювати обмежено. Однак це має бути, напевно, близько 500 тисяч. Я кажу це, тому що вам необхідно призвати більше, ніж ви насправді збираєтесь залучити одночасно, оскільки в певний момент війська на фронті необхідно міняти", – зазначив американський генерал.

У той же час він наголосив, що дуже важливо проводити ґрунтовне навчання мобілізованих. За його словами, якщо не забезпечити хорошого навчання і не підготувати новобранців належним чином, то потім Україна може зіткнутися з проблемами на всіх етапах бойових завдань.

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"Тож це ключове – якісна тренувальна програма та інтеграція до різних підрозділів: відповідні чоловік чи жінка – до відповідного підрозділу. Якщо вони є експертами у комунікаціях, експерти в штучному інтелекті, експерти зі стрільби, якою б не була їхня компетенція, вам необхідно адаптувати ці навички до роботи, яку необхідно виконувати у війську. Звичайно, якщо це вдасться: не кожен отримає те, чого бажає, але це дуже важливо – раціонально використовувати наявні таланти і адаптувати їх до навичок, які необхідні у війську", – сказав генерал.

Грандж додав, що заповнювати прогалини погано навченими солдатами – це гріх.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію/ Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні – останні новини

Нагадаємо, 11 березня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. 16 квітня президент Зеленський підписав новий закон про мобілізацію.

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Нагадаємо, майор ЗСУ відреагував на закон про мобілізацію. Кудряшов заявив, що є об'єктивні причини, які зазначив головнокомандувач Сирський, чому тема демобілізації поставлена на паузу.

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