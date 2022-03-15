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Поки партнери думають, Україна бере на себе весь удар – Подоляк

15 марта 2022, 10:44

Російські загарбники вміють воювати тільки з мирним населенням – тому вони бомбардують цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

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Поки партнери думають, Україна бере на себе весь удар – Подоляк/ ОПУ

У той час, поки західні партнери ще думають, Україна взяла на себе весь удар російської армії.

При цьому інші держави з подивом дивляться, наскільки мужньо та ефективно обороняється наша держава. Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у відеозверненні.

Він нагадав, що сьогодні, 15 березня, уже 20-й день героїчного протистояння української армії російському вторгненню. За його словами, цього часу було достатньо, щоб довести усім, що ми непереможні.

"У нас без змін. Без змін у тому, що ми вміємо воювати, і це вже всі розуміють, без змін в тому, що наші партнери досі з подивом все це дивляться, і досі вирішують, чи готові вони брати таку відповідальність, як бере Україна", – зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що російська армія воювати практично не вміє – вони вміють лише протистояти беззбройному мирному населенню. Тому вони бомбардують цивільну інфраструктуру і мирних громадян.

"Ми ведемо переговори, ми отримуємо результат, ми триматимемо ворога в усіх напрямках. Він буде втрачати розум і далі. І пробуватиме нас зламати – але це неможливо, ви вже це зрозуміли. Тому що ми – Україна, тому що ми боремося за свою свободу і ми точно виграємо", – наголосив Подоляк.

Раніше у Пентагоні заявили, що Росія завела в Україну вже 100% військ, які зібрала для нападу. У США зазначають, що поки що не фіксується поповнення російського війська додатковими силами чи боєприпасами.

Також повідомлялося, що російські війська застосовують в Україні ту ж тактику, яку раніше застосовували у сирійському місті Алеппо. Загарбники стріляють по цивільних об’єктах, не дають доставляти гуманітарні вантажі та зривають проведення евакуації населення.

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війна в Україні вторгнення Росії Михайло Подоляк
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