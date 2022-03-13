Бунт проти РФ: у Херсоні окупанти відкрили вогонь для залякування протестувальників

Російські окупанти залякують учасників проукраїнського мітингу в Херсоні.
У Херсоні окупанти відкрили вогонь у повітря, щоб залякати учасників акції протесту проти проголошення так званої "Херсонської народної республіки".
Про це в Telegram повідомляє об'єднання "Інформаційний спротив".
"Росіяни відкрили вогонь у повітря для того, щоб залякати учасників акції протесту проти проголошення так званої "ХНР" у Херсоні. Незважаючи на те, що окупанти всіляко намагаються залякувати херсонців, городяни продовжують демонструвати, що Херсон – це Україна", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що проти проголошення "ХНР" сьогодні протестують і жителі Каховки. На вулиці вийшло вже понад 6 тисяч осіб.
Додамо, що в Мережі публікують кадри, як жителі Херсона протестують проти окупації міста РФ.
При цьому вони не бояться прямо в обличчя говорити про це окупантам.
Спроба створення "ХНР": що відомо
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в окупованому Херсоні російські загарбники мають намір провести так званий "референдум" з метою створення в регіоні "Херсонської Народної Республіки" - "ХНР".
Зазначається, що вони вже намагаються вести переговори з депутатами обласної ради щодо "співпраці" щодо реалізації сценарію.
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