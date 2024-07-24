В Україні різко змінили графіки відключення на 24 липня: коли не буде світла

В Україні у середу, 24 липня, змінили графіки відключень світла – вимкнень не буде до 16:00 у частині областей. Про це повідомив ДТЕК.
Зазначається, що до зазначеної години графіки скасовані. Йдеться про Київ, Київську та Дніпропетровську області, які обслуговує ДТЕК. Лише на Одещині терміни будуть трішки відрізнятися – там світло не вимикатимуть до 18:00.
"Графіки відключень скасовані до 16:00. За інформацією від "Укренерго" відключення світла до 16:00 НЕ передбачаються. Одещина: графіки скасовані до 18:00", – зазначили у ДТЕК.відео дня
Відключення світла в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що швидких поліпшень не буде – з'явився сумний прогноз щодо відключень світла. Міненерго занадто оптимістично заявило про те, що енергоблок АЕС нібито вже запущено, каже Геннадій Рябцев.
Також раніше повідомлялося, що голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом щодо відключень світла. В Україні суттєвого покращиться ситуація з енергозабезпеченням вже через кілька тижнів, запевнив Володимир Кудрицький.
Нагадаємо, з'явився сумний прогноз щодо поставок електрики з ЄС. Україні необхідно збільшувати кількість ліній електропередач, упевнений Геннадій Рябцев.
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