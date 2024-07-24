У 13 областях України ввели жорсткіші обмеження світла: оновлені графіки відключень

До кінця доби в Києві та кількох областях буде діяти одна черга відключень електроенергії, повідомили в Укренерго.

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Відключення світла в Україні 24 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У середу, 24 липня, в низці областей України ввели обмеження на постачання електроенергії. З 16:00 до кінця доби у Києві та ще 13 областях діятиме одна черга відключень світла. Про це повідомило Укренерго.

Посилення обмежень електроенергії стосуватимуться Києва та Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської, Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Запорізької, Харківської, Сумської, Полтавської, Вінницької та Хмельницької областей. Раніше графіки відключень були скасовані в цих регіонах.

Як зазначили в Укренерго, в інших регіонах країни відключення електроенергії не передбачені до 18:00.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, в Україні у середу, 24 липня, змінили графіки відключень світла. Відключень не буде до 16:00 у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. В Одеській області світло не вимикатимуть до 18:00.

Також в західних та частково південних регіонах обмеження електропостачання будуть з 18:00 до 24:00. Це пов'язано з тим, що один з атомних блоків, підключений після планового ремонту, покращив стабільність енергосистеми.

Як повідомляв Главред, в Україні значно покращиться ситуація з відключенням електроенергії в серпні, вересні та жовтні. В ці місяці можуть бути періоди без дефіциту електроенергії, а отже світло українцям не вимикатимуть.

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