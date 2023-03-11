Скандал в Одеській області: заступник воєнкома танцював під російську попсу і поплатився

Володимир Руснак танцював на 8 березня під пісню "Алкоголічка" російського артиста Олександра Ревви.

Володимира Руснака відправили в бойову частину / vasylivskagr.gov.ua, скріншот

В Одеської області заступника воєнкома Болграда Володимира Руснака відправили в бойовий підрозділ.

На такі заходи пішло його керівництво після оприлюднення скандального відео, повідомили в оперативному командуванні "Південь", передає 048.ua.

Відзначимо, що на кадрах зафіксовано, як Руснак танцював на 8 березня під пісню "Алкоголічка" російського артиста Олександра Ревви.

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"Командування рішуче засуджує випадки легковажної безвідповідальної поведінки посадових осіб сил оборони в умовах воєнного стану", — йдеться в повідомленні.

"Ми повинні бути свідомими і мотивованими на боротьбу з ворогом. І моральний вигляд, і морально-психологічний стан всіх військових, без винятку, має відповідати поставленим завданням, бути основою для перемоги", – додала начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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Раніше в Данії українські біженці влаштували гучну вечірку з танцями і алкоголем. На зухвалу поведінку звернули увагу місцеві волонтери.

На опублікованому відео відображено, як група жінок влаштували спекотні Танці з елементами еротики. Вони щосили граються біля приватного будинку під російську попсу.

Нагадаємо, відома українська поп-співачка Злата Огнєвіч в категоричній формі розлютилася, коли дізналася, що жителі України досі вважають за краще слухати музику співаків і співачок з країни-агресора, Росії.

На думку Злати, Слухати російську музику просто неприпустимо - особливо після звірств, які путінський режим і путінська армія влаштували в Україні.

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