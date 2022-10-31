"Навіщо спонсорувати ворога": Огнєвіч вилаяла українців, які слухають російську музику

Злата Огневич / Колаж фото УНІАН

Відома українська поп-співачка Злата Огневич у категоричній формі розлютилася, коли дізналася, що жителі України досі вважають за краще слухати музику співаків і співачок з країни-агресора, Росії. Такий крик душі співачка кинула з себе в Instagram.

На думку Злати, Слухати російську музику просто неприпустимо-особливо після звірств, які путінський режим і путінська армія влаштували в Україні.

"І після всіх жертв, каліцтв, трагедій Бучі, Маріуполя, щоденної боротьби на передовій-ви продовжуєте Слухати російську музику? І тим самим спонсорувати ворога", — вважає Огневич.

Співачка каже, що раніше у неї були треки російською мовою, але вона категорично вже відмовилася від його прослуховування.

"Як вам не соромно? Хіба у мене немає улюблених треків? Але я принципово їх не слухаю, бо вважаю культурний фронт не менш важливим, ніж інші. Давайте станемо на захист нашої країни всі разом", - підсумувала Огневич.

Нагадаємо, раніше співачка поділилася надзвичайною ситуацією, яка трапилася з нею під час повітряної тривоги.

Виявилося, що під час масштабної повітряної тривоги по всій Україні, коли Росія обстрілювала Україну, Огневич застрягла в ліфті власного будинку.

"Сьогодні провела хвилин 20 закритою в ліфті. Через повітряну тривогу ліфти просто відключили. Було дуже страшно. Вкрай неприємне відчуття - усвідомлювати, що я зараз замкнена в клітці, з якої немає виходу і ніхто не може нічого з цим вдіяти", – розповіла зірка.

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