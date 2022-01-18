УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Скандал у київському ресторані: заклад перепросив за вибиті зуби, а за ображену дитину – ні

18 січня 2022, 14:12

Друзі власника ресторану закидають постраждалих жінок негативними коментарями у соцмережах.

стол посуда сервировка ресторан кафе
Скандал у київському ресторані отримав продовження / ua.depositphotos.com

У київському ресторані попросили вибачення у постраждалих жінок, одна з яких вибила собі декілька передніх зубів, послизнувшись на слизькій підлозі у закладі.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook Юлія Чудновець, подруга якої отримала травму після походу у столичний заклад.

Але за те, що довели дитину Юлії до сліз, у ресторані перепрошувати не стали, а натомість ще більше обурилися.

"Дзвонили з ресторану. Перепросили і додали, що моя мала не мала закидати ноги на стілець. Ще й фотку з камери надіслали, як вона лежить... Нагадую, пост був про слизьку підлогу", – написала Юлія.

Жінка також повідомила, що вже другий день друзі власника ресторану пишуть їй негативні коментарі у соцмережах. Крім цього, за словами Чудновець, представники ресторану замість нормальних вибачень пишуть під її публікацією у соцмережі "свою неправдиву позицію".

Реклама

"Іноді достатньо просто людського вибачення. Дівчина, яка зламала зуби, може сама купити цей ресторан. Компенсація та, тим більше, десерт їй точно не потрібні. А от трохи людяності пану Міралі та його персоналу не завадить", – додала жінка.

Жінка втратила передні зуби після відвідування ресторану

Інцидент трапився в одному із закладів Києва. На вході до ресторану була слизька підлога, і одна з відвідувачок дивом не впала, встигнувши схопитися за руку своєї маленької доньки. Проте, коли дві подруги з дитиною покидали заклад, друга жінка послизнулася, впала і вибила собі три передні зуби.

Ще під час перебування у закладі, за словами відвідувачки, персонал довів до сліз її доньку. Дівчинка хотіла перепочити, зсунула два стільці докупи і лягла на них. Тоді до неї підійшла офіціантка і попросила сісти рівно і не лежати. Ображена дитина послухалася, та коли офіціантка пішла – розплакалася.

Під час цих подій у закладі персонал не перепрошував у відвідувачів, і лише потім попросив вибачення телефоном.

Вас також може зацікавити:

viber
новини Києва скандал ресторан новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Скандал у київському ресторані: заклад перепросив за вибиті зуби, а за ображену дитину – ні». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2022: Овнам – вороги, Тільцям – знаки згори, Терезам - любовГороскоп на сьогодні, 18 січня 2022: Овнам – вороги, Тільцям – знаки згори, Терезам - любов Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішенняМісячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішення Світ навиворіт - новий сезон: стало відомо, до якої країни поїхав Дмитро КомаровСвіт навиворіт - новий сезон: стало відомо, до якої країни поїхав Дмитро Комаров Потужні магнітні бурі в січні 2022 розтягнуться на три дніПотужні магнітні бурі в січні 2022 розтягнуться на три дні "Картки на їжу": українцям назвали терміни запровадження продуктових чеків"Картки на їжу": українцям назвали терміни запровадження продуктових чеків
14:36

У Миколаєві студент жорстоко вбив перехожого

14:33

Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони святаВідео

14:30

Ердоган не вірить у вторгнення РФ в Україну, але з Путіним переговоритьВідео

14:12

Скандал у київському ресторані: заклад перепросив за вибиті зуби, а за ображену дитину – ні

14:11

"На дорогах - ожеледь, на трасах - каша": синоптик попередила про похолодання в Україні

Реклама
14:05

"Нікуди не їхав": Назарбаєв перервав мовчання і вперше виступив зі зверненнямВідео

14:03

У Європарламенту новий президент: пост вперше за 20 років дістався жінці

13:54

Мінінфраструктури жорстко ламає корупційні схеми наживи на моряках - міністр

13:50

Українці мчать на заробітки до ЄС: до 2030 року з країни можуть виїхати декілька мільйонів людейВідео

13:48

Смачний пишний омлет на сніданок: готувати всього 5 хвилинВідео

13:29

У Туреччині знайшли мертвого українського моряка: коментар посольства

13:27

На Волині чоловік вбив дружину 60 ударами палицею і заявив, що робив їй масаж

13:13

Астролог назвав знаки зодіаку, які не можуть залишатися все життя в одному шлюбі

13:00

Гороскоп на завтра, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - ворогиВідео

12:57

Обоє рухалися на зелений: водій збив на смерть жінку на переході через несправний світлофорФотоВідео

12:55

"НАТО прагне окупувати Україну": у РФ придумали "план вторгнення" АльянсуВідео

12:45

Мережу здивувало відео, як київський комунальник "боровся" з тротуарним стовпчикомВідео

12:36

Комаровський назвав топ-4 симптоми, які є у хворої на грип людини

12:27

Відключення Росії від SWIFT за напад на Україну: у США заявили про плани щодо контрудару Заходу

12:24

На Полтавщині цього року реалізують 19 об’єктів "Великого будівництва" Зеленського

Реклама
12:21

Шанс для студентів: оприлюднено умови участі в чемпіонаті "Метінвесту"

12:20

Дочка Анастасії Заворотнюк розповіла, як себе почуває онкохвора мама зараз

12:06

Завтра в Україну прибуде держсекретар США Блінкен - ЗМІВідео

12:00

На Волині чоловіка на 4 роки відправили до в'язниці за крадіжку пляшки горілки

11:55

В АТБ попередили про можливе зникнення продуктів - причинаВідео

11:54

Тетянин день 2022: дата, традиції і заборони свята

11:27

СидОренки-СидорЕнки повертаються на 1+1 - подробиці нового сезону улюбленого родинного серіалуВідео

11:24

"Усередині команди спілкуємося російською": у Києві відома IT-компанія потрапила у скандал через мовуВідео

11:12

Росія нагнітатиме війну на Донбасі під виглядом "захисту громадян РФ" - Зеленський

11:01

Такої інформації не отримували: У МЗС України спростували евакуацію дипломатів РФ із країниВідео

10:55

17-річна дочка Моніки Белуччі показала гнучке струнке тіло в цілісному латексному костюмі

10:55

Директор ЦРУ зустрівся з Зеленським під час таємного візиту в Україну – CNN

10:39

Четверте щеплення від COVID-19 не захищає від Омікрона - ізраїльські вчені

10:33

Росія може стягнути до кордонів України мільйон військових: Залужний закликав реально оцінювати сили РФ

10:03

Вітер здув 3-метровий хрест з купола: в Софійському соборі збираються зняти погано закріплені хрестиВідео

09:55

У Мінекономіки придумали змінити порядок відпустки по догляду за дитиною: деталі Закону

09:45

Студенти українських вишів і коледжів зможуть поборотися за роботу в "Метінвесті"

09:20

Санкцій проти Північного потоку-2 найближчим часом не буде, бо це роз’єднає союзників – Сенат СШАВідео

09:17

У МЗС РФ спростували евакуацію російських дипломатів з України

09:11

Водохреща 2022: коли набирати воду, як правильно зберігати і використовувати святу воду

Реклама
09:04

Мама завела нову сім'ю, а дитина бродила голодна: що відомо про смерть 11-річного Максима із Запоріжжя

08:45

Найгарніший френч манікюр 2022, що розтопить навіть найхолодніше серцеФото

08:42

Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду

08:42

МишодраківкаПогляд

08:36

Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2022: Овнам – вороги, Тільцям – знаки згори, Терезам - любовВідео

08:24

Штормовий вітер і сильні заметілі: українців попередили про небезпечну погодуВідео

07:46

Британія літаками C-17 поставляє протитанкове озброєння в Україну

07:19

Канада перекидає спецназ в Україну через ризик вторгнення Росії - ЗМІВідео

07:16

Прикмети на 18 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

06:45

Путін проти гривніПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти