Скандал у київському ресторані: заклад перепросив за вибиті зуби, а за ображену дитину – ні

Скандал у київському ресторані отримав продовження / ua.depositphotos.com

У київському ресторані попросили вибачення у постраждалих жінок, одна з яких вибила собі декілька передніх зубів, послизнувшись на слизькій підлозі у закладі.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook Юлія Чудновець, подруга якої отримала травму після походу у столичний заклад.

Але за те, що довели дитину Юлії до сліз, у ресторані перепрошувати не стали, а натомість ще більше обурилися.

"Дзвонили з ресторану. Перепросили і додали, що моя мала не мала закидати ноги на стілець. Ще й фотку з камери надіслали, як вона лежить... Нагадую, пост був про слизьку підлогу", – написала Юлія.

Жінка також повідомила, що вже другий день друзі власника ресторану пишуть їй негативні коментарі у соцмережах. Крім цього, за словами Чудновець, представники ресторану замість нормальних вибачень пишуть під її публікацією у соцмережі "свою неправдиву позицію".

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"Іноді достатньо просто людського вибачення. Дівчина, яка зламала зуби, може сама купити цей ресторан. Компенсація та, тим більше, десерт їй точно не потрібні. А от трохи людяності пану Міралі та його персоналу не завадить", – додала жінка.

Жінка втратила передні зуби після відвідування ресторану

Інцидент трапився в одному із закладів Києва. На вході до ресторану була слизька підлога, і одна з відвідувачок дивом не впала, встигнувши схопитися за руку своєї маленької доньки. Проте, коли дві подруги з дитиною покидали заклад, друга жінка послизнулася, впала і вибила собі три передні зуби.

Ще під час перебування у закладі, за словами відвідувачки, персонал довів до сліз її доньку. Дівчинка хотіла перепочити, зсунула два стільці докупи і лягла на них. Тоді до неї підійшла офіціантка і попросила сісти рівно і не лежати. Ображена дитина послухалася, та коли офіціантка пішла – розплакалася.

Під час цих подій у закладі персонал не перепрошував у відвідувачів, і лише потім попросив вибачення телефоном.

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