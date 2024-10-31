У Путіна вибухнули істерикою через ракети Tomahawk для України

У Кремлі злякалися прямої війни із Заходом.

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У Кремлі відреагували на публікацію про Tomahawk для України / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Ключові тези пропаганди Пєскова:

План перемоги України - спроба "втягнути у війну" Захід

Україна використовує "різні хитрощі"

У Росії здригнулися через запит України до США на постачання далекобійних ракет Tomahawk. Кремль побачив у такій ініціативі і в Плані перемоги загалом нібито спробу втягнути західний світ у російсько-українську війну.

"З огляду на все, всі Плани миру, всі Плани перемоги - секретні, не секретні - вони всі зводяться до того, щоб якнайшвидше Києву затягнути повністю, по вуха у війну країни Заходу - і узаконити це", - цитує Інтерфакс заяву кремлівського рупора Дмитра Пєскова пропагандистам. відео дня Коротко про ракету Tomahawk / Інфографіка: Главред

Що таке Tomahawk? Ракета Tomahawk - іспано-американська багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета великої дальності стратегічного і тактичного, підводного, надводного, сухопутного і повітряного базування. Ракета летить на гранично малих висотах, огинаючи рельєф місцевості. Ракета на озброєнні кораблів і підводних човнів Військово-Морських сил США. Американці використовували її в усіх значних конфліктах, у яких їхня армія брала участь. Крім США, такі ракети є і у Великої Британії. Дальність ракети Tomahawk - орієнтовно від 600 до 2500 кілометрів, пише Вікіпедія.

Також Пєсков вигадав, що ініціативи України, спрямовані на мир, - це "виверти", і повторно звинуватив Київ у нібито спробах втягнути Захід у війну.

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Як повідомляв Главред, американська газета The New York Times 29 жовтня опублікувала інформацію про те, що Зеленський у рамках секретної частини Плану перемоги попросив у США ракети Tomahawk дальністю до 2500 км. Журналісти отримали цю інформацію від високопоставленого чиновника зі Штатів.

Президент України Володимир Зеленський розніс Білий дім за злив інформації про Tomahawk у пресу. За словами глави держави, інцидент показав, що між Києвом і Вашингтоном немає жодної конфіденційності.

Пізніше Зеленський заявив, що поява відомостей про Tomahawk в американській пресі - сигнал про нерішучість партнерів. Ситуація продемонструвала неготовність США надати Україні такі ракети.

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