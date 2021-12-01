Ситуація з COVID - 19 погіршується тільки в одному регіоні України - Ляшко

У цей час продовжують фіксувати стільки ж випадків коронавірусної хвороби, як і минулого тижня.
В Україні є єдиний регіон, де погіршується епідситуація. Це - Закарпатська область.
За даними МОЗ, там продовжують фіксувати стільки ж випадків коронавірусної хвороби, як і минулого тижня.
Як написав у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в цілому по країні середній відсоток спаду кількості нових випадків захворювання становить -20%.
А ось на Закарпатті за останній тиждень кількість госпіталізованих в області зросла на 9%. При цьому, ляшко стверджує, що ці темпи прискорюються.
В цілому по Україні середній відсоток спаду становить -13%.
"Зайнятість ліжок з киснем в Закарпатській області становить 62%, що на третину більше середньої завантаженості по країні. При такій невтішній статистиці рівень вакцинації в регіоні також залишається низьким", - зазначив Ляшко.
Тим часом, згідно з даними МОЗ, за минулу добу в Закарпатській області зафіксовано 409 нових випадків захворювання, померло 17 осіб, а видужало - 325.
Хоча, незважаючи на це, регіон знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.
Нагадаємо, станом на ранок середи, 1 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 960 жителів країни. У тому числі захворіли 1 088 дітей і 207 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 629 осіб; летальних випадків - 557; видужали 26 160 осіб.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Києві, Запорізькій, Київській, Харківській та Хмельницькій областях.
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