Ситуація з COVID - 19 погіршується тільки в одному регіоні України - Ляшко

Ляшко розповів, де найгірша ситуація з коронавірусом / УНІАН

В Україні є єдиний регіон, де погіршується епідситуація. Це - Закарпатська область.

За даними МОЗ, там продовжують фіксувати стільки ж випадків коронавірусної хвороби, як і минулого тижня.

Як написав у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в цілому по країні середній відсоток спаду кількості нових випадків захворювання становить -20%.

А ось на Закарпатті за останній тиждень кількість госпіталізованих в області зросла на 9%. При цьому, ляшко стверджує, що ці темпи прискорюються.

В цілому по Україні середній відсоток спаду становить -13%.

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"Зайнятість ліжок з киснем в Закарпатській області становить 62%, що на третину більше середньої завантаженості по країні. При такій невтішній статистиці рівень вакцинації в регіоні також залишається низьким", - зазначив Ляшко.

Тим часом, згідно з даними МОЗ, за минулу добу в Закарпатській області зафіксовано 409 нових випадків захворювання, померло 17 осіб, а видужало - 325.

Хоча, незважаючи на це, регіон знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, станом на ранок середи, 1 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 960 жителів країни. У тому числі захворіли 1 088 дітей і 207 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 629 осіб; летальних випадків - 557; видужали 26 160 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Києві, Запорізькій, Київській, Харківській та Хмельницькій областях.

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