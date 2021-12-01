Коронавірус в Україні 1 грудня: майже 12 тисяч нових випадків і 557 смертей

З коронавірусом госпіталізували 3 629 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 1 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 960 жителів країни. Зокрема, захворіли 1 088 дітей і 207 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 629 осіб; летальних випадків - 557; видужали 26 160 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Києві, Запорізькій, Київській, Харківській та Хмельницькій областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ – 1592;

Вінницька область - 608;

Волинська область - 530;

Дніпропетровська область - 419;

Донецька область - 666;

Житомирська область - 214;

Закарпатська область - 409;

Запорізька область - 760;

Івано-Франківська область - 281;

Київська область - 704;

Кіровоградська область – 135;

Луганська область - 229;

Львівська область - 417;

Миколаївська область - 406;

Одеська область - 287;

Полтавська область - 905;

Рівненська область - 485;

Сумська область - 384;

Тернопільська область - 231;

Харківська область - 613;

Херсонська область - 257;

Хмельницька область - 586;

Черкаська область - 557;

Чернівецька область - 152;

Чернігівська область - 133.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 1 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 450 341 людина;

одужали - 2 972 192 пацієнта;

летальних випадків - 86 532;

проведено ПЛР-тестувань - 1 5917 165.

Карантин в Україні

З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

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В Україні є шість регіонів, які за своїми показниками можуть бути виведені з червоної зони карантину. Однак держава не ухвалює рішення про пом'якшення карантинних заходів.

Влада запустила обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для окремих професій. Однак держава не планує запроваджувати загальну вимогу щодо щеплень для всього дорослого населення України. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон та чи фіксувалися його випадки в Україні.

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