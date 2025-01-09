ЗСУ 'поклали' роту солдат на Курщині: техніка РФ на мільйони доларів у вогні

Танки, БМП-2, БМД, БТР, багі та "Ланцет" - ніяка коштовна техніка не врятувала ворога від розгрому.

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ЗСУ завдали ворогу втрат на Курщині / Коллаж: Главред, фото: скриншот, deepstatemap, Минобороны РФ

Що відбувається на Курщині:

Окупанти пішли в масований штурм накатами в 6 хвиль

Воїни України спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів

Знищено 45 росіян, 53 - трьохсоті

У Курській області масований штурм агресорів успішно відбила 47 окрема механізована бригада "Маґура", разом із суміжними підрозділами Сил оборони.

Як зазначили у пресслужбі бригади, для атаки окупанти залучили величезну кількість техніки та особового складу, штурми здійснювалися накатами в 6 хвиль.

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Щоб розмінувати проходи, першими в російських колонах йшли танки з тралами.

Окрім цього, як розповіли в бригаді, агресори намагалися прориватися танками, БМП, БТРами і навіть багі - загалом було застосовано близько 50 одиниць техніки.

"Та всі підрозділи 47 бригади "Маґура" діяли, як один механізм, - і дали ворогу по зубах. Танки, БМП-2, БМД, БТР, багі та "Ланцет" - наші воїни із суміжниками спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. А бойові втрати ворога в особовому складі - фактично рота: 45 росіян знищено, 53 - трьохсоті", - зазначили у "Маґурі".

Втрати РФ в Курській області - що відомо

Як писав Главред раніше, армії КНДР і РФ б'ють рекорди на Курщині по втратам техніки та особового складу. Не виключено, що після таких розгромів, окупантам скоро знадобиться перекинути сили з інших ділянок фронту.

Видання The Telegraph припускає, що провал на Курщині - це чорна мітка для Путіна. Ба більше, можливо, відступити з Курського виступу доведеться російській 801-шій бригаді морської піхоти.

Згідно з даними військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, втрати РФ на Курщині перевищують угруповування "Курськ". Зараз там ЗСУ сковують від 50 до 55 тисяч особового складу російських окупаційних військ.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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