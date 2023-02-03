Долітався: ЗСУ під Бахмутом 'приземлили' російський штурмовик Су-25

Українські захисники знищили російський штурмовик Су-25 за допомогою ПЗРК "Ігла-1".

Українські військові знищили під Бахмутом російський штурмовик Су-25 / Фото tr.wikipedia.org

Російські окупанти намагалися атакувати українських захисників під Бахмутом штурмовиком Су-25. Однак бійці ЗСУ знищили цей літак. Про це повідомляє Національна гвардія України.

Вони "приземлили" ворожий штурмовик за допомогою ПЗРК "Ігла-1".

"2 лютого о 11:55 ранку в південно-східній околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів, ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК "Ігла-1" та здійснено пуск. Внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня українські військові знищили Мі-24 та літак Су-25. Однак бої за місто досі тривають, ворог не відступає.

Ситуація під Бахмутом

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що незважаючи на втрати, ворог зберігає високу інтенсивність атак під Бахмутом на Донеччині. На Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області відбуваються постійні штурми російських окупантів.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Фірсов розповів, що російські окупаційні війська попри шалену кількість загиблих продовжують йти у наступ на Бахмутському напрямку. Загарбники йдуть в атаку по горах своїх трупів.

У той же час українські військові розповіли про загострення під Бахмутом. Окупаційні війська підтягнули додаткові резерви до міста. Окрім загонів "Вагнера" на штурм міста загарбники кинули підрозділи двох парашутно-десантних полків та мотострілецької бригади. У зв'язку з цим навколо міста різко збільшилась кількість піхотних зіткнень.

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