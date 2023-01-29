'Наші хлопці тільки встигають перезаряджатися': у ЗСУ розповіли про нову тактику росіян біля Бахмута

Військовий ЗСУ підкреслив, що полонені російські солдати або вдають, або справді не до кінця розуміють ситуацію, яка склалася.

Військовий ЗСУ розповів про нову тактику росіян біля Бахмута / 93-я ОМБр Холодний Яр

Російські окупаційні війська попри шалену кількість загиблих продовжують йти у наступ на Бахмутському напрямку. Загарбники йдуть в атаку по горах своїх трупів.

Як зазначив військовослужбовець ЗСУ Євген Фірсов в ефірі 24 каналу, полонені російські солдати або вдають, або справді не до кінця розуміють ситуацію, яка склалася. Усю її жахливість вони усвідомлюють лише тоді, коли бачать свою армію розбитою і сотні трупів на лінії зіткнення.

"Піхотні навали – така тактика наразі застосовується на Бахмутському напрямку. Колись ворог намагався прорватися танками, потім засипав усе що можна ствольною артилерією, системами РСЗВ", - розповів Фірсов.

Натомість зараз, продовжив він, росіяни діляться на маленькі групи. Вони розробляють детальну тактику, над ними летить квадрокоптер, який контролює, щоб ті йшли в атаку, їм заборонено повертатися назад, якщо не поранені. Переважно це вагнерівці, однак, наголосив Фірсов, там вже починають діяти й інші приватні військові компанії.

"Йдуть, йдуть і йдуть у наступ. Наші хлопці тільки й встигають перезаряджатися й зміцнювати стволи", - зауважив військовий.

Як відзначає Фірсов, перезаряджати кулеметну стрічку потрібно часто, боєкомплект на передовій закінчується, стволи в автоматах також перегріваються. Українські захисники докладають максимум зусиль, щоб трощити ворожі наступи.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів

Як зазначив речник Сил оборони на Східному напрямку полковник Сергій Череватий, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки у двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про здобутки "спецоперації" та захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов’янськ, Краматорськ та Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута та Вугледара.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія в лютому-березні збирається відправити 200 тисяч військ на територію України і намагатиметься повністю захопити Донецьку і Луганську області. Більш того, на думку Жданова, окупанти, ймовірно, спробують просунутися в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, щоб створити так звану буферну зону.

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