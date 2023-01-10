Просування під Соледаром: десантники ЗСУ контратакували та відкинули окупантів - військовий аналітик

Після вступу в бій підкріплення у вигляді 46-ї ОДШБ Україні вдалося зупинити просування російських окупантів.

Тривають бої в районі Соледара / facebook.com/GeneralStaff.ua

В районі Соледара Донецької області проходять важкі бої, при цьому підрозділи ЗСУ проводять контратакуючі дії.

46-а окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ просувається на південний схід, в район комплексу соляних шахт, пише в Twitter військовий кореспондент, колишній військовослужбовець "морських котиків" США Чак Пфаррер.

За його даними ЗСУ відкинули підрозділи окупантів. При цьому він також публікує карту боїв на лінії зіткнення на Донбасі.

Він додав, що навколо Соледара тривають запеклі бої. Сукупність звітів вказує на те, що українські війська займають північну і західну частини шахтного комплексу.

Водночас за даними Moscow calling, саме після вступу в бій підкріплення у вигляді 46-ї ОДШБ Україні вдалося зупинити просування російських військ і відбити деякі позиції.

/ @ChuckPfarrer

Бої за Соледар

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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