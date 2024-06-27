"Ситуація на фронті може погіршитися": генерал назвав 3 складові, щоб зірвати плани РФ

РФ може кинути на поле бою ще більше російських окупантів. Україні потрібні три складові, щоб протистояти ворогу.

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Генерал-лейтенант Ігор Романенко назвав 3 складові, щоб зірвати плани РФ/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Главред

Ситуація на фронті зараз є досить складною, але якщо країна-агресорка Росія і справді спробує сформувати ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні, то ситуація може ще погіршитися.

Україні потрібні три складові, щоб зірвати плани Росії. Таку думку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, повідомляє OBOZ.UA.

Романенко прокоментував, чи могла РФ сформувати ще одну загальновійськову армію, щоб розгорнути її в Україні.

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"Про це говорили аналітики, зокрема західні, а також представники розвідок – росіяни, можливо, формують армію чи навіть дві на 14 дивізій, 16 бригад. Вони готують особовий склад, цього року планують набрати 300-400 тисяч, і з 1 квітня до 150 тисяч призивають на строкову службу", – зазначив він.

За словами генерал-лейтенанта, цю інформацію потрібно перевіряти, але в потенціалі така можливість є. Але питання в тому, наскільки російські окупанти зможуть це реалізувати і як це виглядатиме в часі.

"Це серйозні питання. Думаю, завдання розвідкам – нашої та союзників – відслідковувати цю ситуацію. Нині на фронті у нас досить складно. З урахуванням того, що противник додаватиме війська, ситуація лише погіршиться", – сказав Романенко.

Україні потрібні 3 складові, щоб зламати плани РФ

Генерал наголосив, що Україні потрібні три складові, щоб зруйнувати плани країни-агресорки Росії – швидкі та всеосяжні поставки західної військової допомоги, ефективна робота вітчизняного військово-промислового комплексу та мобілізація.

"Якщо наші союзники, передусім США, змінюють свою концепцію постачання озброєнь і починають забезпечувати нас зі своїх резервів, якщо ці поставки здійснюються у широкому та сучасному спектрі та швидко, тоді може бути оптимізм щодо подальшого ведення бойових дій. Звичайно, має працювати і наш військово-промисловий комплекс та виконуватись наше домашнє завдання щодо мобілізації. Оскільки нашим бригадам, що воюють, не вистачає підготовлених військовослужбовців – навіть тим, що перебувають на лінії зіткнення", – зазначив Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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