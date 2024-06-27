Армія РФ просунулась на Донеччині, наслідки критичні: у ЗСУ розкрили ситуацію

Тактика ворога помалу тиснути своєю кількість на Сили оборони місцями призводить до критичних наслідків.

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Росіяни наступають на Старомихайлівському напрямку / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук розповів про ситуацію на фронті Донецької області.

"Якщо говорити, що ситуація без змін, то це свідчить, що ситуація залишається важкою. Головнокомандувач, міністр оборони відвідали буквально вчора найкритичніший напрямок - це донбаська лінія, де ворог продовжує просування. Це стосується не тільки боїв на Покровському напрямку, безпосередньо в районі Очеретиного і вже на північний захід від Очеретиного, це стосується не тільки Часовоярського напрямку на півночі, де ворог намагається цей торецький виступ обігнути з флангів, на самому торецькому напрямку. Сьогодні маємо не дуже втішні новини південніше - це колишній Мар'янський напрямок, Старомихайлівський по іншому, де ворог має просування ще на двох ділянках", - розповів експерт в ефірі телеканалу "Еспресо".

Лакійчук наголосив, що тактика ворога помалу тиснути своєю кількість на Сили оборони місцями призводить до критичних наслідків.

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"Кількість переходить інколи в якість. Таке продавлювання нашого фронту може зрештою мати дуже небезпечні наслідки. Я сподіваюся, що саме це було в фокусі тих питань, які обговорювали міністр оборони та головнокомандувач на фронті. Не забуваймо про те, що й на півночі, на Куп’янсько-Лиманському напрямку, йдуть важкі бої. Цей напрямок можна вважати другорядним, але те, що він є допоміжним ударом, не означає, що там бої менш жорстокі та менш запеклі. Ворог продовжує намагатися розрізати наші угрупування оборони навпіл з метою їх подальшого розгрому, але поки що серйозного успіху немає", - підсумував капітан першого рангу запасу ВМС України.

Хто такий Павло Лакійчук Павло Лакійчук - керівник безпекових програм центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Військовий моряк у відставці. З 2003 року до окупації Криму Росією – керівник інформаційних проектів Аналітичного центру "Номос" (Севастополь), заступник головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" в 2015-2016 рр. Член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО".

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ контратакували армію РФ і просунулися у Вовчанську. Експерти ISW повідомили, що українські сили контратакували та нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від міста Харкова. Українські сили ведуть стрілецькі бої із ЗС РФ.

ЗСУ на півдні знищили 5 човнів РФ і "жирну" ціль. Представник ВМС Дмитро Плетенчук уточнив, що росіяни зазвичай використовують човни для спроб перекинути живу силу на острови. За допомогою цих човнів росіяни здійснюють переміщення між позиціями, перекидати БК.

Українським військовим вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону. ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області і вибили армію країни-агресорки Росії із мікрорайону "Канал". Нашим воїнам вдалось провести операцію та вибити окупантів з житлового кварталу.

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