ЗСУ перейшли в наступ в Часовому Яру та вибили ворога: деталі успішної операції

В ЗСУ наголосили, що не маючи можливостей захопити місто Часів Яр, росіяни намагаються його знищити обстрілюючи термобаричними снарядами.

https://glavred.net/ukraine/vsu-pereshli-v-nastuplenie-v-chasovom-yaru-i-vybili-vraga-detali-uspeshnoy-operacii-10576421.html Посилання скопійоване

ЗСУ вибили російські війська з мікрорайону "Канал" / Колаж Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Сили оборони України успішно вибили російських окупантів з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр на Донеччині. Станом на зараз військ противника в зазначеному мікрорайоні немає. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, за минулу добу, українські воїни змогли відбити 4 ворожі атаки, які мали на меті прорив оборони ЗСУ в районах населеного пункту Кліщіївка та міста Часів Яр. Крім того, росіяни продовжують активні штурмові дії поблизу Іванівського для того, щоб витіснити Сили оборони України із зайнятих позицій.

"Окупаційні війська не залишають спроб також просунутися у напрямку Часового Яру. Українські захисники надійно тримають оборону на даній ділянці й дають гідну відсіч російському агресору", – сказав Волошин. відео дня

Водночас він підкреслив, що противник не здатен захопити місто, тому використовує важкі вогнеметні системи "Солнцепьок" для обстрілу та знищення Часового Яру.

"Окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр і завдають ударів по місту та забудовам із важких вогнеметних систем "Солнцепьок". Це страшна зброя, яка б'є реактивними термобаричними снарядами", – пояснив Волошин.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Наступ РФ на Сході - що відомо про бої за Часів Яр

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти з початку квітня розпочали атаку на Часів Яр у Донецькій області з метою захоплення або повного зруйнування міста, а також для перерізання основних ліній постачання українських військових. Початково росіяни сподівалися на швидке захоплення міста з мінімальними зусиллями, проте з кожним днем українські військові відтісняли їх далі від Часового Яру, як пише Forbes.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначають, що російські війська продовжують наступ на Часів Яр у Донецькій області, але досягають лише обмежених успіхів.

Збройні сили України здійснили контратаку під Часовим Яром і змогли вибити російські війська з мікрорайону "Канал". Цю інформацію підтвердив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред