Ситуація на фронті кардинально зміниться: РФ готує новий наступ - Андрющенко

Андрющенко зазначив, що росіяни готуються провести масштабну наступальну операцію на півдні України і назвав головні ознаки підготовки ворога.

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Андрющенко назвав ймовірні напрямки нового наступу РФ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупанти готуються до активізації бойових дій на Півдні України. Зокрема, ознаками загострення ситуації на цьому напрямку бойових дій є будівництво залізниці через тимчасово окупований Маріуполь та активність російських танкерів із паливом у порту міста. Про це розповів в ефірі телеканалу "КИЇВ 24" радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами радника мера, будівництво залізниці через тимчасово окуповане місто Маріуполь значно змінить стратегічну ситуацію на полі бою.

"Точно можна сказати, що на сьогодні росіяни готуються до наступу десь на півдні України. Це може бути Донецька область, починаючи від лінії Вугледара, закінчуючи населеними пунктами Роботине, Василівка. Де саме, поки не відомо, але така підготовка, як формування резервів, запуск залізниці, дозволяє їм швидше і ефективніше використовувати ресурси", - розповів Петро Андрющенко. відео дня

Він також додав, що під загрозою може бути Вугледар.

Крім того, за його словами, останнім часом стало відомо, що російський танкер неодноразово заходив до порту Маріуполя. Місцевий спротив повідомляє, що танкер не прибував порожнім. За останній тиждень місцевий спротив зафіксував чотири візити цього танкера. Ймовірно, він перевозив дизельне паливо,

"Це стало системою, дуже загрозлива ситуація", – сказав Андрющенко в ефірі 24 каналу.

Він додає, що російські окупанти відновили цистерни для зберігання пального в порту Маріуполя. Представники місцевого спротиву припускають, що саме там росіяни і зберігають паливо.

Андрющенко також припускає, що такі дії росіян можуть означати підготовку до запуску залізничної гілки через тимчасово окупований Росією Маріуполь, яка має стати альтернативою Кримському мосту і забезпечити постачання провізії до Криму. Також з’явилося ще одне судно, яке виходить практично щодня і ходить вздовж каналу.

"Це свідчить, що росіяни готуються не просто до поновлення судноплавства, а готуються до приймання судів, які можуть нести більшу вагу, ніж до того, понад 8 – 9 тисяч тонн", – додав Андрющенко.

Він вважає, що збільшення числа суден у порту Маріуполя пов'язане з новою хвилею активності у бойових діях на Півдні або на Сході. Ймовірно, там не відбуваються цивільні транспортні рухи, оскільки відсутні товари чи виробництва, які потребували б таких масштабних доставок, до яких зараз готується порт.

"Точно невідомо, на якому напрямку можуть активізуватися, але готуються. 2 – 3 тижні, гадаю, в нас є, потрібно реагувати", – наголосив радник міського голови Маріуполя.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Будівництво залізниці через Маріуполь - що відомо про бої на Півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними Маріупольської міськради, російські окупанти організували свою військову базу в порту тимчасово окупованого Маріуполя.

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