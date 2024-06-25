Ховаються за мирним населеням: РФ облаштувала військову базу в порту Маріуполя

Російська база розташовується біля будинків мирних жителів, оскільки окупанти цілеспрямовано прикриваються мирними українцями.

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Росія використовує маріупольський порт як військову базу / Коллаж: Главред, фото: Маріупольска міськрада

Російські загарбники облаштували в порту тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області свою військову базу. Про це повідомила міська рада Маріуполя.

"У маріупольському порту окупанти облаштували військову базу. Колишня автобаза Маріупольського торгового порту на вул. Флотській використовується підрозділами Росгвардії для постійного базування", - йдеться у повідомленні.

У міській раді також нагадали, що в першій половині червня маріупольські партизани виявили велику логістичну базу російських окупантів на вулиці Таганрозька, 60. Ця база розташовується біля будинків мирних жителів, оскільки війська РФ цілеспрямовано прикриваються мирними українцями.

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Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи у РФ - ліквідація баз ворога

Нагадаємо, 22 червня в тимчасово окупованому Маріуполі сталися вибухи. У місті пошкоджено кілька баз російських окупантів, повідомила Маріупольська міськрада.

Також 23 червня окупанти вдарили по пляжу в Севастополі снарядами ЗРК "Панцир". Водночас ATACMS накрили таємний об'єкт Чорноморського флоту, як зізналися російські пропагандисти.

Як повідомляв Главред, внаслідок удару ЗСУ по колишньому заводу Knauf в окупованому Соледарі Донецької області були знищені та поранені російські окупанти, а також ліквідована військова техніка РФ. Українським захисникам вдалося знищити та поранити понад 10 російських військових

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