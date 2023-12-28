Ситуація катастрофічна, ЗСУ можуть втратити плацдарм на лівобережжі - Жданов

Вся проблема в тому, що російські окупанти можуть повністю прострілювати цей плацдарм через його невеликі розміри.

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ЗСУ можуть втратити плацдарм на Лівобережжі Херсонщини / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада сил тероборони ЗСУ, Главред

Українські військові можуть не втримати позиції на лівому березі Херсонської області. Цей плацдарм прострілюється окупантами. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт і полковник в запасі Олег Жданов.

"Я не впевнений, що ми утримаємо цей плацдарм ще кілька тижнів. Розміри плацдарму настільки малі, що він прострілюється наскрізь. Адже все, чого у російської сторони не вистачає в плані артилерії, вони компенсують авіацією. Росіяни просто закидають керованими авіабомбами (КАБами) правий берег Херсонської області і наш плацдарм на лівому березі", - говорить Жданов.

Якщо цей плацдарм вдасться розширити до розмірів 20х20 км, то основна частина артилерії ворога не матиме можливості вести перехресний вогонь.

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"У нас склалося просто катастрофічне становище на Лівому березі. Катастрофа в тому, що цей плацдарм прострілюється. Чи зможемо ми його утримати, сказати дуже складно, тим більше, при такій інтенсивності боїв. Якби були сили, його потрібно було б розширювати, а у нас достатніх сил немає", - говорить Жданов.

Така ж катастрофічна ситуація складається на Работинському плацдармі, який теж за розміром 10х10 км.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація на Лівобережжі Херсонщини

На лівому березі Дніпра в Херсонській області ЗСУ в складній ситуації з ненадійним тилом, сказала речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. За її словами, обстановка залишається важкою, окупанти намагаються вибити звідти українські війська.

У Силах оборони розкрили деталі ситуації на лівобережжі Херсонщини - Наталія Гуменюк спростувала заяву Путіна про нібито знищення ЗСУ в Кринках. Коли окупанти говорять про свої "успіхи", на практиці відбувається зворотне.

ЗСУ відбили штурми росіян на лівобережжі Херсонщини, повідомили в пресцентрі Сил оборони півдня України. Українські військові продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів.

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