У РФ великі втрати: ЗСУ відбили штурми та відкинули росіян на Лівобережжі

Окупанти зменшили застосування керованих авіабомб і активність тактичної авіації на півдні.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки на півдні / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

У зоні відповідальності Сил оборони півдня відбито 17 штурмів ворога на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Зазнавши втрат, противник відійшов на колишні позиції, йдеться в повідомленні прес-центру Сил оборони півдня України, опублікованому в Telegram.

Як зазначається, триває потужна контрбатарейна боротьба, де окупаційним військам завдається вогневе ураження по місцях дислокації, позиціях та тилах.

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"Окупанти зменшили застосування керованих авіабомб і активність тактичної авіації, продовжують аеророзвідку і замість знищених спостережних пунктів розгортають нові. Тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують реактивні системи залпового вогню і використовують дрони різного типу по мирному населенню правобережжя Херсонщини і прибережних громад в Миколаївській області", - додали в прес-службі Сил оборони півдня.

Бої на Херсонщині

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ не можуть перекинути броньовану техніку. Українські захисники продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.

Як раніше повідомлялося, війська РФ потіснили ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Українські воїни ведуть з російськими окупантами бої в населеному пункті Кринки на Херсонщині, вважають аналітики Американського Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, речник прес-центру Сил оборони півдня України розповіла, що окупанти не припиняють артилерійських обстрілів по правобережній частині Херсонської області. Збройні Сили України відповідають на це, намагаючись відтіснити ворога подалі від річки Дніпро і тим самим зменшити удари росіян по мирному населенню.

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