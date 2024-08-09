Системи ППО і багато техніки: країна НАТО анонсувала новий пакет допомоги Україні

Військова допомога Україні також включатиме зенітні комплекси, транспортне та логістичне обладнання й деяке старе озброєння.

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У пакеті допомоги є вкрай необхідне Україні обладнання та озброєння / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ЗС України

9 серпня Міністерство національної оборони Литви оголосило про новий пакет військової допомоги Україні, йдеться на сайті відомства. Він включатиме бойову техніку, системи протидії безпілотникам, транспортні і логістичні ресурси, а також деяке дійсно необхідне озброєння.

"Литва продовжує надавати Україні необхідну військову допомогу: міністерство оборони Литви готує ще один значний пакет підтримки", - йдеться у повідомленні.

Новий пакет допомоги Литва планує передати Україні вже цього місяця. Країна приготувала:

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14 бронетранспортерів М113;

зенітно-ракетні комплекси малої дальності з ракетами;

системи протидії безпілотникам;

індивідуальні пригнічувачі безпілотників;всюдиходи із запасними частинами;

вантажні причепи;

20-тонні телескопічні навантажувачі;

колісні навантажувачі;

гвинтівки;

боєприпаси;

димові шашки;

навісне обладнання та запчастини до зброї.

"Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні боротися з агресором", - підкреслив міністр національної оборони Литви Лауринас Кащюнас.

Він також додав, що Литва зробить внесок у коаліцію протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США та Францією. Ці країни передадуть Україні системи ППО ближнього радіусу дії.

Що таке Міністерство національної оборони Литви? Міністерство національної оборони Литви - урядова установа Литви, заснована 1990 року. Його місія: реалізація спільної політики з НАТО, співпраця із зарубіжними країнами у сфері оборони, представлення інтересів Литви у сфері координації міжнародного гуманітарного права, управління національною обороною та безпекою фінансових ресурсів, забезпечення армії озброєнням, обладнанням та іншими ресурсами, впровадження політики управління персоналом, підготовка військового резерву, управління обов'язковою військовою службою, підготовка суспільства для цивільного опору, планування національної мобілізації, пише Вікіпедія.

Підтримка Литви України - останні новини

У березні 2024 року литовський уряд вирішив долучитися до чеської ініціативи із закупівлею боєприпасів для України. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте оголосила про рішення уряду країни виділити 35 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів.

Нещодавно Литва допустила можливість відправки в Україну західних військ. Ба більше, президент Литви Гітанас Науседа закликав припинити проводити "червоні лінії" в питанні допомоги.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс не приховав свого здивування ефективністю ведення боїв українською армією навіть в умовах дефіциту боєприпасів і скорочення військової допомоги Заходу. Разом з тим, міністр закликав не затягувати з новими поставками озброєння.

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