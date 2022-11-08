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Сили спротиву спалили лігво окупантів під Мелітополем: загарбники ховалися у церкві

8 листопада 2022, 19:17

Кількість загиблих російських загарбників уточняється.

Село Вознесенка Запорожская область
Сили спротиву спалили лігво окупантів під Мелітополем/ Telegram Федоров, скрін

У селі Вознесенка Мелітопольського району на Запоріжжі сили спротиву знищили російських окупантів, які зробили собі штаб у захопленій місцевій церкві.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram. Він оприлюднив фото і відео пожежі.

Відомо, що лігво окупантів підпалили сьогодні, 8 листопада, близько 14:00. Мер зазначив, що спротив місцевих жителів дуже сильний.

"Навіть на дев’ятому місяці окупації спротив жителів є настільки потужним, що рашисти буквально задихаються від нього", – написав Федоров.

Він зазначив, що це вже традиція російських загарбників – захоплювати церкви і розміщувати там свої штаби.

"У найкращих традиціях рашистів вони розмістили свій штаб в одній із захоплених церков. Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов’язково настигне русню, а власноруч розправляються з ворогом", – додав мер.

Він зазначив, що кількість втрат серед російських загарбників уточнюється.

Село Вознесенка Запорожская область
Telegram Федоров
Село Вознесенка Запорожская область
скрін

Раніше повідомлялося, що вранці у четвер, 3 листопада, у тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух у місці розташування російських окупаційних військ. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ведеться підрахунок утилізованих російських загарбників.

Потім Федоров розповів деталі ранкової "бавовни" у тимчасово окупованому місті. За його словами, вибух був такої сили, що уламки будівлі і техніки окупантів розлетілися на два квартали. Він зазначив, що у зруйнованих ангарах розміщувалися співробітники ФСБ і стояла військова техніка.

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