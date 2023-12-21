Сили оборони контратакували в районі Авдіївки: в ISW розкрили деталі

Окупанти втратили майже 25 тисяч особового складу в боях на Донеччині за останні два місяці. 80% цих втрат припало на Авдіївський напрямок.

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Російські військові формують нові роти для атак поблизу Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Сили оборони України контратакували в районі Авдіївки Донецької області. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

В ISW зазначають, що російські сили атакували на північний захід, захід і південний захід від Авдіївки та поблизу промислової зони й коксохімічного заводу.

Представник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун 20 грудня заявив, що російські війська втратили майже 25 тисяч особового складу в боях в Донецькій області за останні два місяці, і що 80 відсотків цих втрат припало на Авдіївський напрямок.

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Штупун також повідомив, що російські військові часто формують нові роти з деградованих підрозділів для проведення атак поблизу Авдіївки, хоча деякі добре навчені і добре оснащені підрозділи продовжують воювати в цьому районі.

Російські та українські джерела повідомляли про триваючі бої біля Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки та Перемоги.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ атакували на захід і північний захід від міста Донецьк поблизу Мар'їнки і Новомихайлівки.

Повідомляється, що підрозділи 33-го мотострілецького полку РФ (20-та мотострілецька дивізія, 8-ма загальновійськова армія, Південний військовий округ) продовжують атакувати українські позиції на південний захід від Мар'їнки.

Бої за Авдіївку - останні новини

З жовтня, коли почалися активні бої за Авдіївку Донецької області, російська окупаційна армія зазнала великих втрат. Однак ця цифра може бути значно більшою. Попри значні втрати, влада РФ встановила новий термін захоплення Авдіївки. Як повідомив військовий експерт Олексій Гетьман, крайній термін - 15-17 березня 2024 року.

Ворожі російські війська змінюють тактику в наступі під Авдіївкою. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що попри постійне знищення окупантів в районі Авдіївки, РФ постійно поповнює втрати. Ситуація складається загрозлива, тому що Авдіївка має більше вразливих місць, ніж Бахмут, і тут зосереджено більше сил.

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