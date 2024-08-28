'Паляниця' змінить хід війни: Федоров розкрив ціну української ракети-дрона

Українські військові звертаються до приватного сектору для зниження витрат на виробництво цих ракет, розповів Михайло Федоров.

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Федоров розкрив ціну української гібридної зброї "Паляниця" / Колаж: Главред, фото: t.me/zedigital, Максим Глушак, скріншот з відео

Одна українська далекобійна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше 1 мільйона доларів. Нова гібридна зброя може значно змінити ситуацію на фронті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю агентству Associated Press.

"Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія не очікує", - зазначив міністр.

Федоров не розкрив точну дальність та обсяги виробництва ракети-дрона з міркувань безпеки. Однак він підкреслив, що з кінця 2022 року активно займається розробкою нової зброї.

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За його словами, для зниження витрат на виробництво "Паляниці" активно залучаються приватні компанії. Федоров зауважив, що приватний сектор наразі грає ключову роль у постачанні дронів для ЗСУ.

Міністр вважає, що величезна територія Росії може стати її слабким місцем.

"Неможливо виробити достатню кількість систем протиповітряної оборони, щоб захистити таку велику територію. Для нас це відкриває можливість діяти глибоко в тилу ворога", - зазначив Федоров.

Один із фахівців, який залучений до проекту сказав виданню, що ракета великої дальності є "абсолютно новою розробкою, з нуля". Проектувати її почали близько 18 місяців тому.

"Це не продовження старого радянського проекту", - наголосив він.

Хто такий Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Українська ракета-дрон "Паляниця" - що відомо

Нагадаємо, 24 серпня Україна вперше використала новий клас зброї — ракету-дрон "Паляниця" проти російських окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції на честь Дня Незалежності. Він зазначив, що "Паляниця" стала новим методом відплати агресору.

За даними Defence Express, цю зброю могли використовувати і раніше під час ударів по ворожих об’єктах на окупованих територіях. Міністр Олександр Камишін підтвердив, що ракета-дрон вже застосовувалася проти окупантів.

Як повідомляв Главред, ракета-дрон "Паляниця" є відповіддю на зволікання деяких партнерів із важливими рішеннями заявив Зеленський. Він підкреслив, що нові українські розробки, зокрема "Паляниця", можуть змінити хід війни.

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