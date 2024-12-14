Штурми окупантів вийшли на новий рівень: армія РФ атакує позиції ЗСУ на 'Жигулях'

Відчайдушний маневр противника завершився невдачею.

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Українські захисники знищують ворога / Колаж: Главред, фото: Нацгвардія

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Армія РФ штурмує позиції ЗСУ

Під час атаки на українські позиції, ворог використав "Жигуль" та гольф-кар

Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських бійців на Запорізькому напрямку. Цього разу противник використав незвичний транспорт. Кадрами штурму поділилася 3 бригада оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України.

У повідомленні йдеться, окупанти в черговий раз намагалися штурмувати позиції Сил оборони України на Запорізькому напрямку, використовуючи – старий "Жигуль" і гольф-кар.

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"Оператори аеророзвідки бригади "Спартан" швидко виявили чергову спробу окупантів штурмувати позиції Сил оборони у доволі незвичний спосіб. Тому відчайдушний маневр противника завершився невдачею.", - написали бійці.

Після встановлення цілі, до роботи долучилися бійці рПТКР, артилеристи та оператори FPV-дронів. "Жигуль" і гольф-кар, які росіяни намагалися використати для "штурму" перетворилися на попіл, а піхоту було ліквідовано.

Дивіться відео, як українські бійці знищують ворога

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв речник Сергій Братчук, окупаційна армія країни-агресора Росії шукає прогалини в обороні ЗСУ, щоб просунутися на острівну частину Дніпра на Херсонському напрямку. За його словами, у такий спосіб ворог хоче зменшити так звану "сіру зону" та закріпитися на острівній частині, щоб далі працювати над розширенням плацдармів.

Нещодавно Главред з посиланням на аналітиків DeepState писав, що в районі населеного пункту Успенівка, що поблизу Курахового існує загроза оточення бійців ЗСУ.

Згодом в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності. Підрозділи ЗСУ на цьому напрямку все ще задіяні для проведення оборонних операцій і відбивають штурми військ країни-агресора Росії на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове та Романівка.

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Що таке Нацгвардія? Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.

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