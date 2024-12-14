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Скоротити "сіру зону" на Херсонщині: Братчук попередив про небезпеку зі сторони РФ

Анна Косик
14 грудня 2024, 04:27
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Спроби окупантів наступати на Херсонщині можуть обернутися великими втратами для РФ.
Братчук, Херсонщина
ЗСУ тримають під вогневим контролем острови на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, скріншот

Що сказав Братчук:

  • Ворог намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ
  • Армія РФ здійснює спроби прориву на острови
  • ЗСУ можуть завдати противнику великих втрат

Окупаційна армія країни-агресора Росії шукає прогалини в обороні ЗСУ, щоб просунутися на острівну частину Дніпра на Херсонському напрямку. Про це в етері FREEДОМ розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, у такий спосіб ворог хоче зменшити так звану "сіру зону" та закріпитися на острівній частині, щоб далі працювати над розширенням плацдармів.

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"Вони намагаються намацати якісь такі вузькі місця, де вони можуть переправитися на острівну частину Дніпра. Відповідно, з перспективою цілком імовірно такі плани можуть існувати для того, щоб висунутися в підсумку на правий берег", - зауважив він.

Однак тут є важливі нюанси. По-перше правий берег вищий, ніж лівий і це ускладнює роботу штурмових груп і десанту. Також ЗСУ тримають під вогневим контролем усю острівну зону.

Тому, за прогнозом Братчука, ще під час пересування окупанти можуть втратити щонайменше половину плавзасобів, які будуть застосовувати, внаслідок дій українських сил.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Раніше Главред писав, що окупаційна армія країни-агресорки Росії активізувала свої зусилля на Херсонському напрямку. Там ворог хоче захопити острови біля Херсона.

Напередодні повідомлялося, що російські війська можуть вдатися до спроб відновлення контролю над втраченими територіями у Херсонській області, що підсилює напругу в регіоні та вимагає підвищеної готовності від Сил оборони України.

При цьому, вже стало відомо, що деякі солдати армії РФ навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та передають координати бійцям ЗСУ, аби уникнути штурмів островів на Херсонщині.

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Хто такий Сергій Братчук?

Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України.

З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

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війна в Україні ЗСУ новини Херсона російські війська Херсонська область Фронт
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