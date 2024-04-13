Штурмовики РФ заходять із півночі: ворог прорвався в Богданівку – Міноборони

У Міністерстві оборони закликали орієнтуватися тільки на офіційні повідомлення ЗСУ.

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ЗСУ відбивають атаки РФ на сході / Колаж: Главред, Фото: Facebook/TerritorialDefenseForces, mil.ru

Тривають бої за Богданівку на Бахмутському напрямку, на північну околицю якої вночі пробилися штурмові групи ворога, повідомили в Міністерстві оборони України.

Наразі місто перебуває під контролем Сили оборони, йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram у суботу.

Водночас уточнюється, що російські окупанти не припиняють спроби штурмових дій.

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"Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку. Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Триває бій, ворог не припиняє штурмів", - ідеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони закликали орієнтуватися тільки на офіційні повідомлення Збройних Сил України.

/ t.me/ministry_of_defense_ua

Що відомо про бої за Богданівку

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти окупували село Богданівка Часовоярської міської громади в Бахмутському районі Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState. Окрім цього зазначається, що російські загарбники просунулися ще біля трьох населених пунктів.

"Ворог окупував Богданівку і просунувся біля Часового Яру, Новокалинового і Тоненького", - йдеться в повідомленні.

Також у свіжому зведенні з фронту DeepState повідомляє, що на Донецькому напрямку зберігається важка ситуація.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували позиції Сил оборони України невеликими групами на бронетехніці, але отримали відсіч, сказав підполковник Назар Волошин. Українські війська відбили ворожі штурми. Росіяни атакували невеликими групами на бронетехніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ намагається "пробити" оборону ЗСУ і захопити нові території. Російська армія почала масово використовувати РЕБ на бронетехніці, що сильно заважає працювати БПЛА.

Як повідомлялося раніше, Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті. Українських військових, які з початку повномасштабного вторгнення перебувають на фронті, відправлять на відпочинок, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Що відомо про село Богданівка? Богданівка – село Часовоярської міської громади у Бахмутському районі Донецької області в Україні. Площа села становить 1.053 км². Кількість населення станом на 2014 рік становила 77 осіб.

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