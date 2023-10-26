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"Виходять на нові рубежі": генерал-майор повідомив про зміну фронту на Донбасі

Юрій Берендій
26 жовтня 2023, 12:55
У Росії немає потенціалу захопити нові території та здійснити прорив. Експерт прокоментував хід бойових дій на Куп'янському та Авдіївському напрямку фронту.
ВСУ
Генерал-майор повідомив про зміну фронту на Донбасі / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Росіяни не здатні захопити нові українські теритоії або населені пункти. Водночас російський Генштаб змушений затикати дірки на фронті свіжомобілізованими солдатами без бойового досвіду, що суттєво впливає на результативність наступальних операцій і на втрати противника. Про це під час чату на Главреді розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун.

Він зазначив, що ворог продовжує свій наступ в районі Авдіївки.

"Ситуація з Авдіївкою складна, але ворогу поки нічого не вдається. У Росії немає потенціалу захоплювати великі території. Він може хіба що пересуватися на кілометр туди-сюди. Росіяни зараз у патовій ситуації", - вказує експерт.

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За його словами головною причиною провалів російської армії на фронті є те, що завчасно не було оголошено загальну мобілізацію. Віктор Ягун наголошує, що це матиме неприємні наслідки для військово-політичного керівництва Росії.

"Зараз потрібно набирати людей не тільки в селах і містечках, а й у великих містах-мільйонниках. А це небезпечно для російської влади великими і неприємними наслідками, зокрема, суспільно-політичними. А напередодні президентських виборів у РФ, навіть незважаючи на те, що результат там усе одно намалюють потрібний, ніхто в російській владі не хоче мати справу з обуреним натовпом, що волатиме "Доколе?!", - зауважує Віктор Ягун.

Як відомо, згідно з інформацією нашої розвідки, намагається зберігати темп поповнення живої сили в розмірі 20-25 тисяч осіб на місяць, і це приблизно така сама кількість, яку вони втрачають щомісяця. Експерт робить висновок, що росіяни не нарощують свій потенціал, а лише закривають ті дірки і проломи, які у них утворюються на фронті. При цьому якість мобілізованих не покращується, а навпаки.

"Отже, зараз склалася парадоксальна ситуація, коли, з одного боку, на фронті в Росії частина бійців, які не є кадровими військовими, але вони пройшли цю війну з 2022 року, тому більш-менш професійно діють і розуміють, що відбувається, а з іншого - постійно надходять непідготовлені люди, а з них хто виживе, той і виживе", - додає колишній заступник голови СБУ.

Він наголошує, що на тлі цього морально-психологічний стан російського війська не найкращий, тому що росіяни не завжди розуміють, що вони роблять, за що воюють. До того ж у Росії немає ротації військовослужбовців у тому вигляді, в якому вона є в нас (коли виводять якусь частину і її переформатовують).

Віктор Ягун зазначає, що росіяни виводять частину тільки в тому випадку, коли вона майже повністю знищена. Він також робить висновок, що через це росіяни навряд зможуть захопити Лиман або Куп'янськ.

"Вони намагаються, але поки що в них нічого не виходить. Наші тримають оборону, і, сподіваюся, вони все-таки втримають цю лінію. Ба більше, є інформація про те, що наші виходять там на нові рубежі. Там, де противник іде в лобову атаку, наші обходять її", - вказує Віктор Ягун.

За його словами, на фронті склалася паритетна ситуація: у росіян немає тих резервів, які можна кинути в певний період на фронт і переломити ситуацію.

"Вони діють просто в лоб тими силами, якими володіють. А сили закінчуються дуже швидко, особливо техніка. Адже техніку вони дуже палять, і вона не найновіша. За кількістю знищених ворогів і спаленої техніки ми бачимо, що ситуація на фронті дуже напружена, але поки що не критична. Для нас немає ризику все втратити", - резюмує експерт.

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у боях за Авдіївку в Донецькій області в період з 10 по 20 жовтня російські окупанти втратили понад 109 одиниць техніки. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW), ґрунтуючись на супутникових знімках, оприлюднених українським офіцером запасу.

Також, захоплення великого Авдіївського терикону спростував начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, це сіра зона, в яку заходять як українські, так і ворожі ДРГ. Зараз там неможливо закріпитися.

Водночас, росіяни на Авдіївському напрямку через значні втрати в живій силі та техніці почали перегрупування. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

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війна в Україні Авдіївка Віктор Ягун
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