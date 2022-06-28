Штурм захлинувся, ворог відступив: ЗСУ відбили атаки РФ на двох напрямках

ЗСУ відбили атаку окупантів / Штаб ООС

Українські захисники відбили штурмові дії російських окупантів на Харківському та Слов'янському напрямках, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як зазначається у вечірньому зведенні, опублікованому в Facebook, на харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Золочів, Слатине, Верхній Салтів, Печеніги, Коробочкине, Рубіжне, Перемога, Яворське, Руська Лозова, Циркуни, Чепіль, Іванівка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Вітрівка, Світличне та Уди.

"Також російські окупанти обстріляли північну частину міста Харкова. Авіаудар з вертольотів Ка-52 зафіксований недалеко від села Яворське. Українські воїни відбили штурмові дії і змусили окупантів відійти в районах населених пунктів Дементіївка, Довгалівка і Залиман. Противник вів повітряну розвідку БПЛА поблизу Кутузовки і Циркунів", - розповіли в Генштабі.

Також, як зазначається, на Слов'янському напрямку наші війська зупинили ворожий штурм у напрямках сіл Долина та Мазанівка, загарбники відійшли.

У той же час, артилерійські обстріли з боку противника фіксувалися в районах населених пунктів Адамівка, Краснопілля, Долина, Дібровне, Барвінкове, Мазанівка, Богородичне, Грушеваха, Курулька і Велика Комишуваха. Ворожі БПЛА діяли в районі села Дібровне.

На Краматорському напрямку, як повідомили в Генеральному штабі, противник активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження з реактивних систем залпового вогню неподалік маяків, Слов'янська, Званівки, Серебрянки, Переїзного та Золотарівки.

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.

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