Штурм РФ на півдні нарвався на потужну відповідь ЗСУ: окупанти відступили з втратами

Ворог силами мотострілецького взводу та за підтримки двох БМП-2 проводив штурмові дії в напрямку Потьомкіно.
На півдні окупанти РФ намагалися вести штурм у напрямку Потьомкіно (Херсонська обл.), проте українські воїни завдали їм втрат і змусили відійти.
Про це повідомив в Facebook спікер оперативного командування Південь Владислав Назаров.
"Обстановка в нашій операційній зоні стабільно складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони", - розповів він.
За словами Назарова, ворог силами мотострілецького взводу та за підтримки двох БМП-2 проводив штурмові дії в напрямку Потьомкіно, проте успіху не мав і відійшов з втратами.
"У напрямку Благодатного бої тривають", - додав речник командування.
Раніше повідомлялося про те, що на південному напрямку прогриміли нові вибухи в районах місць дислокації російських окупантів.
У місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про нанесення ударів по Новій Каховці, Чкалову, Чаплинці, Новотроїцькому в Херсонській області.
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