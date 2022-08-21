Штурм РФ на півдні нарвався на потужну відповідь ЗСУ: окупанти відступили з втратами

Боєць ЗСУ / УНІАН

На півдні окупанти РФ намагалися вести штурм у напрямку Потьомкіно (Херсонська обл.), проте українські воїни завдали їм втрат і змусили відійти.

Про це повідомив в Facebook спікер оперативного командування Південь Владислав Назаров.

"Обстановка в нашій операційній зоні стабільно складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони", - розповів він.

За словами Назарова, ворог силами мотострілецького взводу та за підтримки двох БМП-2 проводив штурмові дії в напрямку Потьомкіно, проте успіху не мав і відійшов з втратами.

"У напрямку Благодатного бої тривають", - додав речник командування.

Раніше повідомлялося про те, що на південному напрямку прогриміли нові вибухи в районах місць дислокації російських окупантів.

У місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про нанесення ударів по Новій Каховці, Чкалову, Чаплинці, Новотроїцькому в Херсонській області.

Дивіться онлайн новини Херсона

Читайте ще: