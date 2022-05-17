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Штурм, потужні вибухи та пожежі: рашисти пішли на прорив кордону на Сумщині

17 травня 2022, 15:00

З самого ранку тривають обстріли Сумської області з території Росії.

війна, вторгнення, ЗСУ
На Сумщині розпочався бій із загарбниками РФ / Фото Reuters

На півночі Шосткинського району Сумської області йде бій, російські окупанти намагаються прорватися через кордон.

Про це повідомив голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.

"З самого ранку тривають обстріли нашої області з території Росії. Близько 5 влучень в районі Есмані. Близько 70 вибухів у напрямку Бояро-Лежачі. Зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич", - заявив Живицький.

Він додав, що на півночі Шосткинського району йде бій, є спроба прориву державного кордону в районі Середина-Буди.

"Уздовж кордону є пожежі, викликані обстрілами", - підкреслив глава ОВА.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вранці в понеділок, 16 травня, ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися через кордон в Сумській області. Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

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новини Сумської області війна Росії та України
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