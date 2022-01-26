Верховна Рада пішла на поступки ФОПам: в Україні відкладуть штрафи за відсутність касових апаратів

Верховна Рада відкладе штрафи для ФОПів за незастосування касових апаратів до кінця року / УНІАН

Верховна Рада має намір відкласти штрафи для фізичних осіб-підприємців за відсутність касових апаратів або реєстраторів розрахункових операцій (РРО) до кінця 2022 року. Законопроект має з'явитися до кінця дня, 26 січня. ФОПам не доведеться сплачувати штрафи за умови встановлення РРО. Про це заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Як повідомляє РБК-Україна, після наради з лідерами фракцій він розповів про те, що ініціатором законопроекту є голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, коли законопроект буде ухвалено, підприємців звільнять від сплати штрафів за невикористання касових апаратів у тому випадку, якщо вони їх все ж встановлять до кінця 2022 року.

"Сьогодні до кінця дня буде подано відповідний законопроект, за яким до кінця цього року не сплачуватимуть штрафи особи, які не встановили РРО за умови, що вони встановлять", - підкреслив Руслан Стефанчук.

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Касові апарати для ФОПів

З 1 січня 2022 року для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) 2-4 груп єдиного податку стало обов'язковим застосуванням у своїй роботі касових апаратів або ж реєстраторів розрахункових операцій.

Тим підприємцям, які не використовуватимуть касові апарати, загрожує штраф у розмірі 100% від суми вартості товару, який продано в обхід встановленого державою механізму. Наступний проданий товар призведе до штрафу вже в 150% від ціни товару.

ФОПи протестують проти таких нововведень. Вони вимагають ухвалення свого законопроекту № 5866-1, який передбачає чекову систему у тому випадку, якщо вартість товару становить одну мінімальну зарплату або 6,5 тисяч гривень.

Підприємці попереджали, що через нові вимоги держави у них з'являться додаткові витрати на РРО та бухгалтерію. Внаслідок цього вони будуть змушені підвищити ціни на свої товари.

У Верховній Раді 17 грудня збиралися розглянути законопроект №6376, на підставі якого впровадження касових апаратів для ФОПів 2-4 груп могли перенести на 2023 рік. Втім, документ не вдалося включити навіть до порядку денного.