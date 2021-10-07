Штормовий вітер та подекуди заморозки: прогноз погоди на четвер, 7 жовтня

У більшості областей очікується невелика хмарність або ясна погода, без опадів.
У четвер, 7 жовтня, в Україні продовжить знижуватися температура. У більшості регіонів очікується невелика хмарність або ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі опуститься до + 1...+ 7 градусів.
Найтепліше буде в Закарпатській області, де повітря прогріється до +19°. В інших же областях буде + 12°...+15°. Проте вночі прогнозують заморозки (0... + 2 градуси) у Чернігівській, Сумській, Полтавській областях. Виняток становить тільки крайній південь та Закарпаття, повідомляє Український Гідрометцентр.
"7 жовтня штормові пориви вітру можливі в західній частині України, в Криму, Приазов'ї, у більшості східних областей, на Херсонщині, у Дніпрі з районами", – написала синоптикиня Наталка Діденко.
У більшості західних та південно-східних областей пориви вітру прогнозують до 15 – 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності, тобто жовтий).
УКиєві 7 жовтня буде прохолодно і хмарно. Опадів не передбачають. Швидкість південно-східного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 11-13 градусів тепла.
Додала також, – попри оманливе сонце, варто одягатись тепліше.
Погода у містах України 7 жовтня
- Ужгород – +17...+19
- Львів – +13...+15
- Івано-Франківськ – +13...+15
- Тернопіль – +12...+14
- Чернівці – +13...+15
- Хмельницький – +14...+16
- Луцьк – +12...+14
- Рівне – +13...+15
- Житомир – +12...+14
- Вінниця – +12...+14
- Одеса – +13...+15
- Миколаїв – +12...+14
- Херсон – +12...+14
- Сімферополь – +12...+14
- Кропивницький – +12...+14
- Черкаси – +12...+14
- Чернігів – +11...+13
- Суми – +11...+13
- Полтава – +11...+13
- Дніпро – +12...+14
- Запоріжжя – +12...+14
- Донецьк – +12...+14
- Луганськ – +11...+13
- Харків – +12...+14
- Київ – +11...+13
Якою буде зима 2021-22 в Україні
- За прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року і наступні зими в Україні будуть морозними.
- За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.
- Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.