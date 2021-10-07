Штормовий вітер та подекуди заморозки: прогноз погоди на четвер, 7 жовтня

7 жовтня в Україні буде прохолодна осіння погода / УНІАН

У четвер, 7 жовтня, в Україні продовжить знижуватися температура. У більшості регіонів очікується невелика хмарність або ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі опуститься до + 1...+ 7 градусів.

Найтепліше буде в Закарпатській області, де повітря прогріється до +19°. В інших же областях буде + 12°...+15°. Проте вночі прогнозують заморозки (0... + 2 градуси) у Чернігівській, Сумській, Полтавській областях. Виняток становить тільки крайній південь та Закарпаття, повідомляє Український Гідрометцентр.

"7 жовтня штормові пориви вітру можливі в західній частині України, в Криму, Приазов'ї, у більшості східних областей, на Херсонщині, у Дніпрі з районами", – написала синоптикиня Наталка Діденко.

У більшості західних та південно-східних областей пориви вітру прогнозують до 15 – 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності, тобто жовтий).

УКиєві 7 жовтня буде прохолодно і хмарно. Опадів не передбачають. Швидкість південно-східного вітру 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 11-13 градусів тепла.

Додала також, – попри оманливе сонце, варто одягатись тепліше.

Погода у містах України 7 жовтня

Ужгород – +17...+19

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +12...+14

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +12...+14

Рівне – +13...+15

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +12...+14

Київ – +11...+13

Прогноз погоди на 7 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде зима 2021-22 в Україні