"Постійно маневрують, щоб їх не знайшли Морські дрони": Жданов оцінив обстановку з ворожими кораблями

Після поразки морськими дронами російських кораблів ситуація в Чорному морі кардинально змінилася на користь України, вважає військовий експерт Олег Жданов.

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Останнім часом СБУ забезпечила Україні деякі військові успіхи - Жданов / колаж Главред, фото УНІАН

Атаки морськими дронами, які організовує СБУ на кораблі російського флоту, повністю поміняли ситуацію на Чорному та Азовському морях – на користь України. Про це на своєму YouTube-каналі заявив відомий військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, останнім часом СБУ своїми спецопераціями забезпечила нашій країні насамперед деякі військові успіхи.

Крім того, каже Жданов, помітно змінилася військова ситуація в акваторії Чорного моря. Також повідомляється, що російські військові кораблі - щоб не стати новими цілями для українських безпілотників, змушені постійно маневрувати.

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Експерт, раніше ескадра російських кораблів, що виходила у відкрите море, щоб здійснити пуски ракет, лягала в дрейф і очікували команди "пуск".

"А зараз вони постійно маневрують, щоб їх не знайшли Морські дрони – підкреслив військовий експерт", – підсумувала вона.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний Ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися на 16-19 км і досягли "тактично значущого" прогресу в контрнаступі. Захисники України суттєво просунулися на двох основних напрямках і рухаються до Азовського моря. Це змусило РФ перекидати свої війська з інших напрямків.

ЗСУ вдарили по двох складах БК та скупченню окупантів в Олешках. Гучні вибухи не припинялися дуже довго, адже після потрапляння на складах боєкомплекту почалася детонація.

Речник Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ЗСУ тримають під вогневим контролем усі військові об'єкти РФ у Криму. За його словами, ЗСУ дістануть окупантів у всіх куточках Криму. Також у повітряних силах заявили, що РФ не просто так перекривала Кримський міст після вибухів.

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