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Шольц проти допомоги Україні: німецький політолог розкрив справжню причину

Юлія Закрепа
12 січня 2025, 10:17
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Шольц не бачить військову допомогу Україні зараз необхідною.
Шольц проти допомоги Україні: німецький політолог розкрив справжню причину
Чому Шольц проти військової допомоги Україні / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, скріншот з відео

Ключові тези політолога:

  • Чому Шольц не затвердив допомогу Україні
  • Польський уряд також чинив значний тиск

Німецький політолог Сергій Сумленний повідомив, що Німеччина на засіданні групи "Рамштайн" не затвердила допомогу Україні. Причина криється у канцлері Олафі Шольці.

Політолог наголосив, що уся допомога, яку Шольц погоджував раніше, була результатом масштабного тиску - як із боку урядової коаліції. Зокрема, йдеться і про віцеканцлера Роберта Габека, і про міжнародну спільноту.

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"Польський уряд також чинив значний тиск. Перед тим, як Німеччина надала Україні танки "Леопард", президент Польщі особисто відвідав Україну та вимагав від Німеччини передати ці танки", - сказав Сергій Сумленний в ефірі 24 Каналу.

Він додав, що Соціал-демократична партія Німеччини, до якої належить Шольц, теж відображає його позицію. Уся її верхівка прагне після закінчення війни відновити стосунки з Москвою. Тож питання не в тому, чому Шольц погодився надати Україні 20 "Леопардів" чи іншу допомогу, а в тому, чому він у своєму останньому інтерв'ю заявив, що не бачить військову допомогу Україні необхідною.

Шольц проти допомоги Україні: німецький політолог розкрив справжню причину
Які витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

"Усе, що ми бачимо зараз, змагаємося про те, що Шольц робить лише те, до чого його змушують. Робити це він вільно, а все, що може не робити, він уникає. Це відповідає його стратегічному баченню: не псувати остаточно стосунки з Москвою", - пояснив Сумленний.

Політолог вважає, що Шольц прагне залишити посаду, не погоджуючи нові пакети допомоги, і перекласти всю відповідальність на майбутній уряд. Таким чином, підтримка на кілька місяців може стати новою реальною. Найімовірніше, зауважує Сумленний, новий пакет допомоги від Німеччини буде узгоджений не раніше травня-червня, коли новий уряд буде сформований і зможе повноцінно працювати.

Військова допомога - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗМІ розкрили, чому насправді Шольц проти нового пакету допомоги Україні. В уряді вже кілька тижнів тривають суперечка щодо додаткової військової допомоги для України. Відомо, що вміст пакета компонували відповідно до запиту української сторони.

Стало відомо, що Україні передадуть $1,1 мільярда. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США. Попри складні умови, економіка України демонструє стійкість.

США оголосили про пакет допомоги на $500 млн для України. Цей пакет буде останнім пакетом військової допомоги Україні за часів адміністрації президента США Джо Байдена. Допомога включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони та більше снарядів.

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