Гімназіада взимку і чемпіонат світу з футболу: Зеленський оголосив про два великих турніри в Україні

У Зеленського, як і раніше, будують плани щодо проведення зимової Олімпіади в Україні / УНІАН

Україна у 2023 році повинна провести два великих міжнародних турніри – всесвітню зимову Гімназіаду серед старшокласників і чемпіонат світу з футболу серед школярів влітку. Держава розраховує, що організація заходів відбудеться на високому рівні. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Україна вперше в історії учнівського спорту отримала право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів та всесвітню зимову Гімназіаду - 2023. Переконаний, ми проведемо їх на високому рівні", - повідомляє пресслужба глави держави.

За словами гаранта, спорт повинен займати важливе місце в житті дитини, оскільки він вчить людину здобувати перемоги і приймати поразки. Тому дітям треба надавати можливість для спортивного розвитку.

"Я не кажу про те, що кожен повинен стати професійним спортсменом - ні. Просто кожна сучасна дитина повинна бути зі спортом на "ти". Розуміти, що одні його види вчать грати в команді, інші - сподіватися тільки на себе. Спорт вчить перемагати, вчить, нарешті, гідно сприймати поразки і ставати після них сильнішими", - сказав Зеленський.Читайте также"Соромно за свою країну": учасниця Олімпіади від України Рижикова поділилася болем від виступу

За словами спікера Банкової Сергія Никифорова, Гімназіада серед старшокласників є глобальним і престижним спортивним заходом. Проводить змагання Міжнародна федерація учнівського спорту, до складу якої входить 129 країн.

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Він зазначив, що тисячі школярів та їхніх батьків приїдуть в Україну і зможуть побачити країну. Для Києва це шанс продемонструвати, що держава в майбутньому може провести дорослу Олімпіаду.

"У нас, відповідно, буде зимова гімназія. Тисячі дітей з усього світу та їхні батьки приїдуть в Україну, зможуть побачити нашу країну. А для українців це можливість довести, що ми здатні провести і масштабний захід, а саме - справжню дорослу Олімпіаду, про що раніше казав президент України", - підкреслив Сергій Никифоров.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. У Офісі глави держави заявили, що Бах позитивно відреагував на можливість проведення Україною зимової Олімпіади в майбутньому.