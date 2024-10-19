Шість країн негайно посилять ППО: Україна підписала важливу угоду з Німеччиною

Країни-підписанти будуть фінансувати спільні або власні проєкти, спрямовані на зміцнення ППО України, розповів Рустем Умєров.

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Україна домовилась з Німеччиною про негайне посилення ППО / Колаж: Главред, фото: t.me/ministry_of_defense_ua, US Army

Україна та Німеччина уклали угоду щодо негайного посилення української протиповітряної оборони. До цього проекту долучаться ще п’ять країн-підписантів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Досягаємо конкретних кроків, які забезпечать захист цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури", - наголосив він.

Міністр оборони України підписав документ з німецьким колегою Борисом Пісторіусом під час засідання міністрів оборони G7. За його словами, проект залучить п’ять країн-підписантів, які разом "негайно" діятимуть для посилення протиповітряної оборони України.

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"Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України", - розповів Умєров.

Очільник Міноборони України зазначив, що окрім України та Німеччини, до проєкту долучаться Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

"Щиро дякую Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України. Разом ми наближаємо перемогу", - наголосив він.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, Австралія надасть Україні 49 танків Abrams у рамках нового пакету військової допомоги на загальну суму 245 мільйонів доларів.

Також Німеччина разом із трьома іншими країнами НАТО готує значний пакет військової допомоги на 1,4 мільярда євро, який Україна отримає до кінця 2024 року.

Канцлер Олаф Шольц зазначив, що цей пакет включатиме системи протиповітряної оборони IRIS-T і Skynex, зенітні установки Gepard, самохідні артилерійські установки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси для артилерії.

Як повідомляв Главред, США планують надати Україні кілька пакетів військової допомоги вартістю від 500 до 750 мільйонів доларів протягом жовтня-грудня 2024 року. Президент Володимир Зеленський домовився про це під час розмови з президентом США Джо Байденом.

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