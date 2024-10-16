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Австралія подарує Україні майже пів сотні танків Abrams M1A1 - ABC News

Руслана Заклінська
16 жовтня 2024, 17:27
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В межах нового пакета військової допомоги Австралія передасть Україні танки Abrams M1A1.
Австралія подарує Україні майже пів сотні танків Abrams M1A1 - ABC News
Австралія передасть Україні танки Abrams / Колаж: Главред, фото: US Army

Австралія передасть Україні 49 танків Abrams. Україна їх отримає в рамках нового пакету військової допомоги на загальну суму 245 мільйонів доларів. Про це повідомило ABC News.

Танки Abrams, які отримає Україна, Австралія планує списати з озброєння своєї армії. Офіційне оголошення про передачу міністр оборони Австралії Пет Конрой повинен зробити під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

"Ці танки забезпечать Збройним Силам України більшу вогневу міць і мобільність, а також доповнять підтримку, яку надають наші партнери українським танковим бригадам. Австралія непохитно підтримує Україну", - заявив міністр оборонної промисловості Пет Конрой під час свого візиту до Лондона.

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Очікується, що американські танки передадуть Україні після того, як Австралія отримає свої нові M1A2. Важливо відзначити, що Австралія нещодавно отримала перший з 75 нових танків M1A2, які поступово замінять старі моделі M1A1.

"Оскільки ми стикаємось із складним геостратегічним середовищем, важливо, щоб ми продовжували співпрацювати з нашими партнерами по всьому світу, щоб стримувати агресію та примус, а також захищати глобальний порядок, заснований на правилах", - додав Пет Конрой.

Передача танків Україні була узгоджена зі Сполученими Штатами відповідно до міжнародних правил торгівлі зброєю. Частина Abrams M1A1 потребуватиме легкого ремонту перед відправкою.

"Одним з унікальних елементів австралійських танків є те, що вони в досить хорошому робочому стані. Той факт, що українці вже мають кілька M1A1 на театрі бойових дій від союзників, говорить про те, що там є хороший логістичний ланцюжок, а також певна підготовка", - сказав український консультант з питань оборони Джей Сі Додсон.

Австралія подарує Україні майже пів сотні танків Abrams M1A1 - ABC News
Характеристики танка Abrams М1А1 / Інфографіка: Главред

Танк M1 Abrams

M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав.

Названий на честь генерала Крейтона Абрамса.

М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т.

За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій.

Військова допомога Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Австралія розглядає можливість передачі Україні американських танків Abrams. Міністр оборони Австралії Річард Марлес, який раніше відкидав цю можливість, змінив свою риторику, зазначивши, що обговорюються різні варіанти співпраці з українським урядом.

Чутки про передачу танків виникли після обурення української діаспори, коли стало відомо, що списане військове обладнання продають на аукціонах замість надання Україні.

Також Німеччина разом із трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги для України на суму 1,4 млрд євро, який планується надати до кінця 2024 року. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що новий пакет міститиме системи ППО IRIS-T і Skynex, зенітні установки Gepard, самохідні артилерійські установки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та артилерійські боєприпаси.

Крім цього, США оголосили про надання Україні оборонної допомоги на 7,9 мільярда доларів, а також запровадили нові санкції проти Росії.

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танки Австрія військова допомога новини України Танк Abrams
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