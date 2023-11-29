Крок вперед для України: полковник ЗСУ повідомив, від чого залежатиме перемога

За словами полковника ЗСУ Петра Черника, Силам оборони України вдалось зробити колосальний крок у перед, який допоможе виграти у війні проти Росії.

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Полковник ЗСУ повідомив від чого залежатиме перемога / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Генштаб ЗСУ

Зараз триває третій етап війни, який включає в себе максимальне знищення ворожих сил і засобів без значних територіальних здобутків. Тій стороні, якій вдасться знищити більше ворожих ресурсів - вдасться отримати перемогу у війні загалом. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

При цьому він зазначив, що втрати російської сторони вже є надзвичайно великими.

"У сенсі ведення класичної індустріальної війни ми перебуваємо у третій стадії ведення війни. Тобто перемелювання сил та засобів ворога. Хто краще перемеле їх, той у підсумку і виграє", – сказав військовий експерт.

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Петро Черник відзначив, що Україна вже досягла вражаючих результатів, адже лише офіційно відомі втрати противника - понад 320 тисяч ліквідованих окупантів. Цю цифру можна потроїти для отримання загальної кількості.

"Цю кількість сміливо множимо на три. Маємо добрий мільйон. На початок повномасштабного вторгнення російське військо налічувало приблизно 900 тисяч – мільйон особового складу", – зауважив він.

Збройні сили України повністю ліквідували танковий парк окупантів, який мав на озброєнні 3 400 одиниць. Українські захисники знищили більше 5 500 танків, а також здійснили успішні атаки на артилерію та реактивні системи залпового вогню противника. Крім того, українські бійці впоралися із понад 320 гелікоптерами та понад 320 літаками противника.

"Тут є колосальний крок вперед. Він неймовірний, якщо розуміти, що невелика армія, 15 за потужністю у світі, а на початок війни 22, воює з другою армією світу. Завдяки ядерному потенціалу росіяни і далі такою вважаються. Це в історичному контексті величезний результат", – підкреслив Черник.

Війна Росії проти України - останні новини

Як йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, Сили оборони України продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Херсонщини та атакувати противника.

Там додали, що підрозділи Збройних сил України успішно продовжують наступальну операцію, рухаючись вперед на заході Запорізької області.

Російський генерал-майор Володимир Завадський, за попередньою інформацією, здійснив самоліквідацію в Україні, підірвавшись на міні.

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